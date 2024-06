Cynthia Casner es una joven de Comodoro que se quedó sin un lugar donde vivir y busca urgente un techo. Está embarazada y tiene una nena de tres años.

ADNSUR conversó con la mujer y explicó que ella estaba viviendo en la casa de sus papás. “Tengo dos hermanas que son propietarias legítimamente. Hace dos meses -más o menos- me dijeron que iban a vender y si me podía retirar de ahí, porque lo iban a vender en 10 días”, relató.

Ante esta situación, consiguió una pieza para vivir junto a su hija. Pero luego otra vez tuvo que dejar el lugar, “el Señor me pidió la casa porque iba a ir un familiar a vivir”.

“Me tuve que ir a la calle y al final no vendieron nada la casa mis hermanas y me dejaron en la calle. Guardé mis cosas donde pude. Así que estoy en la casa de mi amiga, en el barrio San Cayetano, pero no puedo estar mucho tiempo”, comentó preocupada.

“Tengo que conseguir un lugar urgente. Alguien me tiene que escuchar, porque la verdad que me queda poco tiempo para irme y no tengo plata para poder alquilar”.

Por otro lado, señaló que se acercó a la casa de la Mujer. “Me dijeron que no estaba la señora que me iba a atender, que vaya mañana. Le expliqué que yo no tengo para andar mucho en colectivo, me fui y volví caminando. No tengo ninguna respuesta ni una solución de nada”, exclamó.

Cynthia explicó que cuenta con un terreno, pero tiene que poner la luz “legítimamente” para que puedan darle el módulo, indicó. Frente a ello, sostuvo “yo no puedo pagar 250.000 pesos de una para poner los póstes de luz, la bajada del pilar y no tengo recursos como para hacerlo inmediatamente”. Ante esta desesperante situación, comentó que “tuvo un poco de pérdidas por los nervios”.

Aquellas personas que quieran colaborar se puede comunicar con el 2975939243.