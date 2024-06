Paola, madre de cuatro niños de 11, 10, 8 y 6 años, se vio desbordada tras sufrir la inundación de su casa a raíz de la nevada que se registró en Comodoro Rivadavia.

En un desgarrador relato, la mujer describió cómo el agua invadió su casa, afectando no solo sus pertenencias, sino también los alimentos y las áreas de descanso de sus pequeños.

"Tengo cuatro nenes, chiquitos, y se me inundó toda la casa. No tengo nada para poner, se me mojaron las piezas, se me mojaron los alimentos... todo me mojó, parecía una lluvia acá en la cocina", expresó en un desgarrador diálogo con ADNSUR.

Ante esta situación crítica, Paola está solicitando ayuda en forma de frazadas, colchones, alimentos y cualquier colaboración que la comunidad pueda brindar. La familia reside en San Cayetano y se encuentra en una situación de extrema necesidad.

Si deseas colaborar o brindar asistencia a esta familia, comunicate con Paola a través del número +5492975355474.