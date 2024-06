¿Por qué se suspendieron ya 17 vuelos en Comodoro y qué equipamiento faltó para que el aeropuerto pudiera estar operativo?

Desde que se inició el temporal de lluvia y nieve, en la tarde del martes 18 de junio, los vuelos a Comodoro Rivadavia dejaron de operar, pese a que desde Aeropuertos Argentina 2000 se enfatizó que la terminal siempre estuvo operativa y no fue cerrada.

La cancelación de vuelos continuó este viernes, pese a que el temporal, al menos hasta el mediodía, había cesado.

Leonardo Altamirano es director Regional Patagonia de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y explicó los motivos por los que los vuelos dejaron de arribar a la ciudad, pese a que no había inconvenientes en las pistas.

“El aeropuerto de Comodoro Rivadavia no ha estado cerrado, el problema es que acá no se cuenta con el equipo ‘anti-ace’ (hielo), que forma parte del servicio de rampa, como son los que se brindan alrededor del avión (maleteros, señaleros, etc). Aerolíneas Argentinas se brinda ese servicio de rampa a través de Aero Hanglin y el resto lo hace por Intercargo”, indicó.

El servicio ‘anti-ace’ se brinda a través de un vehículo que trabaja con anticongelante y una hidrogrúa, para aplicar el producto a través de una manguera en las alas de los aviones, cuando acumulan nieve o hielo en sus alas.

“Este tipo de equipo está en Calafate, Ushuaia, Bariloche, Esquel, Chapelco, o sea en cualquier aeropuerto donde es normal este tipo de fenómenos -detalló Altamirano, en diálogo con ADNSUR-. Como acá en Comodoro no es normal este tipo de fenómenos, no se cuenta con el equipo”, evaluó.

Para más detalles, el director regional de ANAC explicó que el avión, al permanecer detenido durante una hora en su escala, no puede volver a despegar si tiene hielo en sus alas.

“Ese es el inconveniente por el cual se han cancelado los vuelos, pero no es porque el aeropuerto estuvo cerrado”, resaltó.

La cancelación es decidida por cada aerolínea, ya que al salir desde Buenos Aires las máquinas quedarían detenidas en el aeropuerto de Comodoro Rivadavia.



HISTÓRICO: 17 VUELOS CANCELADOS DESDE EL MARTES

Según pudo precisar ADNSUR a través de Aeropuertos Argentina 2000, desde el martes último se canceló un total de 17 vuelos, en decisiones adoptadas por las propias compañías.

El martes 18 de junio se suspendió un vuelo de Flybondi y dos de Aerolíneas Argentinas desde Buenos Aires, además de un tercero desde Neuquén.

El miércoles, dejaron de arribar 5 vuelos, 4de Aerolíneas desde Buenos Aires y un quinto de Flybondi, también desde Aeroparque.

El jueves 20 suspendieron otros 4 desde Buenos Aires, todos de Aerolíneas Argentinas y el viernes 21, cancelaron 2 Aerolíneas por la mañana y 2 de Flybondi programados para 12:34 y 14:45, respectivamente, desde Aeroparque.

Según comentó Fabián Pocatino, director de Aeropuertos Argentina 2.000 en Comodoro Rivadavia, es una marca histórica, al menos en los 5 años que él lleve desempeñándose en esta ciudad.

El segundo evento en que se registró una cantidad similar, aunque no tan elevada, fue durante el temporal de viento del año pasado, cuando se voló parte del techo de la terminal y debieron suspenderse algunos arribos y partidas.

Más allá del dato estadístico, cabe el planteo de si las compañías aéreas deberían prever el equipamiento necesario para atravesar una circunstancia como ésta, ya que, si bien los temporales de estas características son esporádicos en la ciudad, no es menos cierto que en los últimos años se han registrado días de nieve que requieren condiciones adecuadas para garantizar el servicio.

“La empresa aérea hará un análisis y verán si tienen que rever el equipamiento necesario en el servicio de rampa en Comodoro Rivadavia”, evaluó Altamirano.

Por lo demás, Altamirano precisó que las pistas estuvieron operativas, con el tratamiento adecuado para el hielo, mediante el rociado de anticongelante en la pista.