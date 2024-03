Paola Velázquez, es una madre de Comodoro Rivadavia que se encuentra muy preocupada por la salud de su hijo. En las últimas horas, reclamó que el joven -quien tiene un retraso madurativo- tiene una orden de internación y desde el área de Salud Mental del Hospital Regional manifestaron en varias oportunidades que “no tiene criterio de internación”.

“Desde hace más de dos años venimos peleando, porque mi hijo ha tenido violencias en casa, ha roto cosas, ha corrido a mi hija con un cuchillo y ha corrido a la vecina con la bebé en con cuchillo”, relató la madre. Según comentó, desde el área de Salud Mental han dicho que Brian “hace travesuras de niño”.

INTERNACIÓN VOLUNTARIA

La madre de Brian explicó que el miércoles ingresó al Hospital Regional “por voluntad propia, porque se sentía en un estado que necesitaba ser evaluado, internado para que lo estabilicen, venía rompiendo cosas en casa, venía pegándonos”, sostuvo. Y agregó, el jueves nos acercamos al hospital con mi esposo y mi hijo estaba rompiendo toda la sala de la guardia", comentó angustiada.

Internaron a una nena de dos años en Comodoro: investigan si se trata de un caso de Síndrome Urémico Hemolítico

Paola manifestó que su hijo “se estaba lastimando los brazos”. “Brian entró a tirar con lo que encontró, rompió cosas, agredió a la policía que estaba ahí de seguridad, vino la policía motorizada para reducirlo, no sé si ellos le fracturan en el brazo o fue él sólo y recién ahora dicen que sí tiene criterio de internación”.

Según explicó la mujer, existió una llamada desde ell ministerio de Salud de Rawson, y fue cuando la jefa del área les dijo: “Sí, lo vamos a internar porque él se va a internar voluntariamente”.

Ataque en Chubut: un hombre fue golpeado y apuñalado afuera de un bar y está internado en Comodoro

“Me hago responsable de lo que estoy diciendo", advirtió Paola. Y continuó el relato, “el viernes voy a buscarlo, porque supuestamente tenía que sacarlo, lo llevo al traumatólogo porque tenía el yeso roto, les pregunté por qué no le cambiaban el yeso ahí automáticamente, tienen al traumatólogo en frente. ‘No, eso no es responsabilidad nuestra’, me contestaron, Brian estaba todo orinado, les digo cómo va a estar todo el día orinado, fíjense. Mi hijo no es un perro, es un ser humano. ‘No, no, esa no es responsabilidad nuestra'”, volvieron a responderle, comentó.

A sus 70 años, murió la actriz Camila Perissé

“Se supone que los pacientes psiquiátricos no son perros, son seres humanos y yo no soy la única que estoy pasando por esta situación, somos muchos los padres, hermanos tíos, abuelos, hay mucha gente que está viviendo esta situación y no hablan porque porque les tienen miedo a esta gente, pero yo no les tengo miedo yo”.

“Nosotros estamos pidiendo porque Brian necesita una buena calidad de vida, anduvo en la calle más de tres semanas, porque nadie lo internaba, se nos iba de la casa y se iba hasta la costanera, consumió alcohol, consumió marihuana, la policía los llevaba hasta el hospital y le decían que no, que lo larguen, que se vayan”, recordó Paola.

En ese contexto, la madre explicó que este lunes cerca de las 19 horas, Brian tiene que ingresar a la sala de Salud Mental. En tanto, explica que va a esperar que “la justicia se mueva, y la Obra Social de Camioneros", a los que le mandó mensaje, los llamó, “y no me contestan”, sostuvo. “Si no me dan una respuesta ahora, a las 12 de la noche yo me voy a encadenar sobre el Hospital Regional y hay mucha gente que me está llamando para apoyarnos”, advirtió.

Una provincia argentina empezará a cobrarle a los extranjeros la atención en los hospitales públicos

“Mi hijo se va a terminar quitando la vida o va a terminar matando a alguien y ahí van a decir que tenía que tener internación. Yo he venido amenazando de que me iba a encadenar hace mucho, pero ahora estoy hablando en serio, porque ya es demasiado. Se nos está yendo de las manos y nos están haciendo mucho abandono de persona, mi hijo vino en calidad de abandono de paciente”, concluyó.