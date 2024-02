Internaron a una nena de dos años en Comodoro: investigan si se trata de un caso de Síndrome Urémico Hemolítico

Una nena de dos años fue internada en las últimas horas el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, con un presunto diagnóstico de Síndrome Urémico Hemolítico. La pequeña llegó desde la localidad de El Bolsón junto a su familia, y los médicos sospechan que contrajo la enfermedad consumiendo frambuesas que no fueron lavadas de forma adecuada.

La nena se encuentra en observación, presenta los síntomas relacionados a este tipo de afección. En diálogo con ADNSUR, al doctora Vanesa Monito, jefa de Pediatría del hospital, brindó detalles sobre el estado de salud de la pequeña. Además contó cuáles son los síntomas y riesgos que presenta la enfermedad, y recomendaciones para evitarla.

“Pensamos que puede ser ese foco (las frambuesas) porque no ingirió carne picada, es una nena que come saludablemente. Es importante también investigar los yogures, leches, la cadena de frio, el agua contaminada no hervida", explicó.

Y destacó que "Nosotros hacemos un interrogatorio con los papás para saber cuál fue la ingesta de alimentos, pero además se hace un cultivo de materia fecal que ahí puede darnos la bacteria directamente o también se pide serología por PCR que es una muestra de sangre que se envía a estudiar y nos viene la corroboración de la sospecha o no de que sea el Síndrome Urémico Hemolítico”.



El Síndrome Urémico Hemolítico es una enfermedad grave que se produce por alimentos contaminados por una bacteria que se llama Esqueriquia Coli. Es grave porque tiene una mayor incidencia en la edad pediátrica. “En Argentina es endémico, tenemos muchos casos al año porque tenemos una suma importante de ganado vacuno, que es el origen”.

Qué medidas tomar para prevenir el Síndrome Urémico Hemolítico

Es la primera causa de insuficiencia renal en niños, origina un 15 o 20 % de trasplantes renales en pediatría. Y un 3 y 5 % de mortalidad.

CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS

En niños de la primera infancia la enfermedad puede presentarse con diarrea, dolor abdominal, vómitos, decaimiento, palidez, fiebre y algunos pueden tener diarrea con sangre, algo que se presenta en el 50% de los casos.

“Hay un 80, 90% de estas diarreas que pueden darse por esta bacteria, aunque no todos hacen un síndrome Urémico Hemolítico. Es importante que los papás acudan a los centros de salud para la realización de estudios y controlar a ese niño”, detalló la especialista.

¿QUÉ PASA CON LA CARNE PICADA?

“La carne picada que tiene una superficie que es la que se cocina y adentro queda cruda es la de mayor riesgo para esta enfermedad. Por eso hay que evitar la carne picada en menores de 5 años”, explicó la profesional.

Una de las medidas preventivas principales es asegurar la correcta cocción de la carne a 70 grados para que se muera esta bacteria en todas las carnes, por ejemplo una milanesa, un asado. No se trata solo de evitar la carne picada.

“Por ejemplo, la bacteria en una hamburguesa de carne picada se cocina y en algún lugar puede quedar sin cocinar, y ahí es donde la bacteria no alcanza la temperatura adecuada en esa carne picada para morirse. Es muy importante que se usen tablas distintas para cortar carne cruda y otra para cortar verduras”.

“También el lugar donde se pone la carne en la heladera tiene que ser distinta y no estar cerca de los otros alimentos. Usar utensilios diferentes para cortar carne cruda y cocida”.

RECOMENDACIONES

🔸Lavado minucioso de fruta y verduras

🔸No consumir jugos de fruta no pasteurizados porque la fruta también es foco de contagio. Respetar la cadena de frío.

🔸Cuidado con las piletas de natación.

🔸Utilizar las piletas de natación que sean habilitadas en los lugares públicos porque el agua puede estar contaminada.

🔸Respetar la prohibición en aquellos lugares donde uno va de vacaciones y no está permitido bañarse como un arroyo, rio, lago. Las piletas tienen que tener un adecuado tratamiento con el cloro, eso es uno de los puntos mas importantes.

🔸En aquellos lugares donde se alquilan los espacios con pileta, hay que tratar de interrogar a la persona que lo esta alquilando. Pero principalmente se hace referencia a natatorios grades de clubes que están cerca de lugares que pueden estar cerca de lugares con agua contaminados. Como campos donde habitan ganado vacuno.

🔸Si un niño está con diarrea puede transmitírselo a otro, con lo cual no puede ir a una pileta de natación o un cumpleaños porque es foco de contagio para otros niños.