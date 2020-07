BUENOS AIRES - (ADNSUR) - Lucío Torres Zavaleta de 19 años, participó de la protesta el pasado 25 de Mayo junto a quienes se oponen al aislamiento social preventivo y obligatorio impuesto por el Gobierno nacional frente a la pandemia por Covid-19. "Nos están vendiendo el virus para convertirnos en Venezuela y matarnos de hambre", señaló en ese momento.

El joven, que estuvo presente en una de las primeras manifestaciones contra la cuarentena, permanece aislado en un hotel tras dar positivo por coronavirus. "Nunca creí que iba a terminar aislado siendo privado de mi libertad", manifestó.

Según aseguró "Nunca creí que iba a terminar aislado siendo privado de mi libertad", dijo Torres en diálogo con el canal C5N desde el hotel donde está aislado tras dar positivo por la enfermedad. "Estoy acá porque no quiero ser una causa de los problemas y ayudar a combatirlo".

Además sentenció que no asistirá a las próximas marchas. "No se me pasa por la cabeza. Esta vez la veo desde la tribuna", finalizó.