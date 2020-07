COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - La epidemióloga Virginia Roca, integrante del comité de Crisis, detalló en diálogo con ADNSUR que se habilitarán espacios para que la gente concurra a realizarse el test, o hisopado, de forma voluntaria, ante la aparición de síntomas compatibles de Covid 19, que son similares a los resfríos o gripes de esta época del año.

Al mismo tiempo se continúa la tarea de “Búsqueda activa de casos sospechosos” (BACS), a partir de la geo localización sintomáticos en domicilios ubicados, en su mayoría, cerca de los casos positivos sin nexo epidemiológico.

Hasta el martes a la tarde se habían relevado 1.250 personas, en un total de 620 viviendas. Señaló que hay 4 casos sin nexo epidemiológico.

Sobre el total de personas relevadas en la primera jornada, detalló que solamente 9 presentaban síntomas compatibles con Covid 19, por lo que fueron hisopadas de inmediato. La doctora recordó que durante las BACS no se visitan todos los domicilios de un barrio, sino que se establece un radio de búsqueda a partir de la vivienda de una persona con diagnóstico positivo, con varias cuadras a la redonda a contar desde ese punto.

“La transmisión comunitaria con predominancia en transmisión en conglomerado se definió por la coexistencia entre las dos situaciones, donde la mayoría de los casos sigue dándose por nexo epidemiológico identificado en grupos familiares y hay otro número, por suerte muy bajo, de casos sin identificar”, puntualizó Roca. En ese marco, detalló que “los casos sin nexo hasta ahora son 4”.

“El lunes se comenzó por los barrios con mayor cantidad de casos confirmados de Covid, se comenzó con barrio Estándar Norte con un equipo de salud en terreno. Se visitaron 620 viviendas y un poco más de la mitad de las personas que viven en el barrio respondieron al llamado. Se relevaron 1.250 personas, de ese total se encontraron sólo 9 personas con sintomatología compatible de Covid y se hicieron el hisopado inmediatamente”, relató, en diálogo con Actualidad 2.0.

Aclaró que el análisis o encuesta de síntomas no es compulsiva y hay personas que se niegan a responder, al tiempo que detalló que tras continuar en Diadema durante la jornada de este martes, el miércoles 8 se resolverá en qué sectores se continuará.

Hisopados voluntarios en “unidades centinelas”

Paralelamente, la epidemióloga anticipó que el Comité de Crisis ha definido establecer los llamados ‘unidades centinela’, que serán lugares específicos de la ciudad donde la gente podrá concurrir a hisoparse, a partir de los síntomas que pudiera tener y que son coincidentes con los que aparecen en esta época del año (mocos, dolor de gargante, fiebre, etc).

“Van a poder concurrir de manera voluntaria o por derivación de un médico y en estas unidades centinelas se podrán hisopar para hacer el test de PCR, en caso de que presenten los síntomas compatibles”, precisó la doctora.

Para ello, Roca aseguró que se cuenta con recursos suficientes, ya que la provincia y el municipio han comprado “muchas determinaciones para hacer el análisis de PCR, por lo que los recursos existen. Lo más difícil siempre es el recurso humano”, añadió.

El nuevo equipo de PCR ya está habilitado para funcionar y permite 97 determinaciones diarias, aunque aclaró que hay un paso previo, que es la extracción del material genético, lo que también requiere de recursos bioquímicos previamente entrenados en biología molecular, para poder luego introducir las muestras a la máquina y realizar el procesamiento final.

La ubicación de las “Unidades Centinelas” se dará a conocer en breve, según anticipó la integrante del Comité de Crisis.

Sin contradicción en la habilitación de actividades

Consultada en torno a si hay contradicción entre la ciudad con un nivel de circulación comunitaria del virus y la habilitación de actividades como restaurantes, gimnasios y paseos al aire libre, explicó: “Las actividades habilitadas por parte de los municipios y autoridades del gobierno provincial (aunque hasta el momento no se emitió el decreto) se basan en que vemos que la mayor parte de los contagios ocurrieron durante momentos de actividades sociales y recreativas, o inter familiares, pero no hay casos en ambientes públicos o en comercios. También hubo casos porque en lugares de trabajo se relajaron y compartieron el mate, o no usaron el tapa bocas ni mantuvieron la distancia (de dos metros). Los casos se dieron en momentos de recreación en el trabajo o en las reuniones familiares, que incluso han seguido sucediendo pese a que no están habilitadas todavía”.