COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Tras la confirmación del test positivo de un chofer de Patagonia Argentina, desde la empresa se siguieron los protocolos dispuestos por las autoridades nacionales y provinciales, según se indicó desde la firma, tratando de llevar tranquilidad a la población.

“Es un empleado muy responsable, que de por sí cumplía todas las normas, con el tapabocas y todos los cuidados necesarios, como el hecho de evitar el tomar o compartir mates –se indicó-. Además, apenas supo del diagnóstico de su familiar, se le hizo el hisopado y había quedado en aislamiento”.

Sobre el estado de salud del trabajador se detalló que es bueno, ya que incluso no presenta los síntomas característicos de la enfermedad.

Hasta el momento el servicio de transporte es normal y desde la Unión Tranviaria del Automotor (UTA), Fabián Huencheque, confirmó que queda suspendido el paro programado para mañana martes.

Subsidios municipales para el transporte: 45 millones mensuales

En otro orden, ante la consulta sobre los reclamos gremiales, desde la empresa se indicó que el pago de salarios está al día, a diferencia de lo que ocurre en otras jurisdicciones del país, tanto en la región patagónica como en la Ciudad y provincia de Buenos Aires. En ese sentido, se reconoció que “si no fuera por los subsidios municipales, estaríamos en la misma o peor situación que otras zonas”.

En igual sentido, se añadió que “incluso pudimos dar un anticipo de aguinaldos; por eso nos sorprendió la medida de fuerza de la semana pasada, pero entendemos que es una medida lanzada a nivel nacional, aunque nuestra situación es un poco menos grave, aunque no significa que no haya problemas, porque no pudimos acceder a ninguna de las líneas de ayuda nacional”.

El aporte del municipio actualmente es del orden de los 45 millones de pesos por mes, lo que ha permitido sostener el funcionamiento del servicio, pese a la caída de ventas de pasajes, que durante la cuarentena se redujo desde un millón y medio de boletos mensuales, a menos de 300 mil pasajes por mes.