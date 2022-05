Tras varios días en estado delicado, este pasado martes fue trasplantado con éxito el nene santafecino con hepatitis aguda grave. La intervención duró casi 8 horas y fue exitosa. El protocolo de trasplante arrancó el pasado lunes a medianoche, cuando apareció un hígado de un donante fallecido en La Pampa. Todo el operativo involucró a casi 100 personas en total, indicaron desde el centro de salud.

El trasplante de hígado practicado al niño de ocho años de la ciudad de Rosario diagnosticado con hepatitis severa de origen desconocido “ha salido bien hasta el momento", aunque se aguarda su evolución en las próximas 24 horas, informó este martes el jefe de la Unidad de Hígado y Trasplante del Sanatorio de Niños, Alejandro Costaguta.

En una conferencia de prensa realizada en el Sanatorio de Niños de Rosario, el equipo médico conformado por Alejandro Costaguta, Lisandro Biteti y David Biagiola dio a conocer el parte médico del pequeño: “Se implantó el lóbulo izquierdo (del órgano)”, indicó Contaguta, jefe de la Unidad de Hepatología y Trasplante. Además explicó que el hígado del donante tuvo que ser reducido.

El jefe de la Unidad de Hepatología y Trasplante del Sanatorio de Niños informó: “Se trata de una de las cirugías más complejas, plagadas de complicaciones en un paciente que está en estado crítico. Es indudable que el escenario es complejo. Nuestro primer interés es enfocarnos en lograr que tenga éxito la primera parte de este procedimiento, que es la cirugía”.

“Si logra superar la cirugía, las chances son muy buenas”, insistió el médico. Las próximas 24 horas serán clave para monitorear que no aparezcan dificultades relacionados con la cirugía. “El problema al principio no es la aceptación, si no que no haya complicaciones derivadas de la cirugía”, agregó.

Por su parte, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, aseguró hoy que en el país hay 8 casos en estudio de pacientes menores de edad con falla hepática grave.

Asimismo, explicó que se está estudiando el origen de la afección, a partir de un contexto internacional en el que ya se detectaron 300 chicos con esta enfermedad en al menos 20 países.