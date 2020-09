RAWSON (ADNSUR) - Este viernes funcionarios provinciales se reunieron con los representantes de los trabajadores del área de la Salud que reclaman el pago de salarios y aguinados adeudados, al tiempo que exigen una previsibilidad sobre el cronograma de próximos pagos de haberes. El sector había anunicado un paro de actividades y retención de servicios por 72 horas para la próxima semana. Al término del encuentro, uno de los gremios adelantó que no se contó con respuestas concretas, por lo cual "serán las bases las que definan si levantamos la medida programada o no".

Representantes de ATSA, ATE, UPCN, SiSaP, SOyEAP y AGREMECH se reunieron con los ministros de Gobierno y Justicia, María José Grazzini, de Salud, Fabián Puratich, y de Economía, Oscar Antonena, junto al secretario de Trabajo, Cristian Ayala y la subsecretaria de Gestión Presupuestaria, Rita Cárdenas.

Finalizada la reunión, el ministro de Salud, Fabián Puratich, dijo que "los gremios nos plantearon como tema principal la previsibilidad en el pago de los salarios y aguinaldo. La semana próxima se reunirán funcionarios provinciales con autoridades de la Nación, y acordamos que –al cabo de estas gestiones- nos volveremos a reunir para seguir trabajando en estos temas”, y destacó que “desde el Ejecutivo cumplimos con dos solicitudes que hicieron, por un lado la reunión, y por otro el pago de salarios”.

Por otro lado, Noelia Domenez del SISAP (Sindicato Salud Pública), remarcó que "las respuestas que vinimos a buscar no las encontramos", y que les indicaron que "hasta que no viajen a Buenos Aires no vamos a saber que va a pasar con los aguinaldos y la gran deuda de salud".

"Con nuestras bases vamos a volver a reunirnos y a realizar asambleas para ver cómo seguimos la semana que viene", adelantó, y detalló que "habíamos anunciado la semana pasada que iban a hacer por 72 hs. El lunes es el Día de la Sanidad, así que nos reuniremos a partir del martes para ver de cuántas horas será la medida de fuerza".