Tras el rechazo en Senadores Milei advirtió: "Si se cae volveremos a la carga con otros DNU y otros proyectos" El presidente se refirió al rechazo de los senadores al DNU por 42 votos negativos. "Se acabo esta Argentina de privilegios. No vamos a bajar los brazos”, afirmó. Y dijo que sino no se aprueba la ley Bases antes del Pacto de Mayo "no tiene sentido".