COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR/Incluye audio) - El delegado gremial del SOMU en Comodoro, Osvaldo Garay, confirmó que trabajadores de la pesca protestan en la terminal de Patagonia, impidiendo la salida de colectivos. En diálogo con Actualidad 2.0, se refirió al reclamo en cercanías del puerto y cuestionó que "siguen con el mismo protocolo que cuando estábamos en fase 1", en alusión a que los trabajadores no pueden desembarcar por 14 días. "Pedimos los mismos derechos que la gente que está trabajando en tierra", reclamó. "La ciudad está liberada", subrayó.

"debido a los protocolos, la gente que sale a pescar cuando vuelve no puede desembarcar por 14 días pero ese protocolo ya no sirve. Yo entiendo todos los protocolos pero si la ciudad está liberada porque abren eventos, abren casinos, abren salones y todo el mundo se va a su casa y los muchachos son de Comodoro y no tienen porqué quedarse a bordo porque todos tienen hisopados; ellos van y vienen en tres, cuatro días. Haciendo un hisopado por vez no hay empresa ni nariz que aguante. Pedimos los mismos derechos que la gente que está trabajando en tierra", recalcó.

"Todo el mundo anda en la calle y la gente en el puerto no puede salir", comparó y agregó: "la gente de mar inclusive es más sana que cualquiera. Inclusive la Flota Amarilla sale en cualquier lado y es otro barco común y silvestre. El problema lo tenemos con los barcos colorados y otros de los que no dejan salir a nadie. No pueden vivir presos", dijo. Explicó que dicen que "embarca gente de afuera. Hay capitanes y maquinistas que no hay en Comodoro, que tienen que venir de afuera pero cada vez que viene uno los encierran 14 días más. Hay gente que hace dos meses que no ve a su familia. Algunos incluso ya tuvieron el virus".

Garay añadió: "apelo al sentido común. Tienen que modificarlo: Que les tomen la temperatura, que hagan la declaración jurada, como hicieron con la Flota Amarilla. Son los mismos barcos pintados de otro color".

El delegado gremial del SOMU dijo que "la tripulación ha salido en base a un protocolo consiguiendo desde el p uerto los hisopados necesarios pero no se les puede hace un hisopado cada vez que bajan. Tardan cuatro días, siempre están dando negativo. En el petróleo suben todos juntos en una camioneta y bajan también".

"Que modifiquen el protocolo", insistió y confirmó que se encuentran en la terminal de Patagonia, impidiendo la salida de colectivos. "Queremos una respuesta valedera. Los barcos tampoco van a sailr porque las tripulaciones están acá. Estamos en una demostración pacífica de justicia. No quemamos gomas, no rompemos nada. Queremos una respuesta nada más".