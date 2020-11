CÓRDOBA (ADNSUR)- Un joven cordobés decidió poner en marcha un particular viaje para conocer el sur argentino, y transformó su auto en una "casita rodante" para recorrer la Patagonia.

Martín de 26 años, decidió comenzar a refaccionar su Citroën C3 en plena pandemia cuando vio cancelada su visa para viajar a Europa.

"Reactivé mi proyecto de viajar en invierno de este año. Empecé a desarmar el auto por dentro y ver que podía hacer para ahorrar dinero y destinarlo para alguna excursión", explicó.

Y además, contó con la ayuda de su abuelo, ya que juntos trabajaron todos los fines de semana por alrededor de dos meses para hacer realidad su idea. "Comencé con mi abuelo en su taller a fabricar una estructura de caño y madera, que me permitiera estar cómodo dentro del auto y dividir el espacio para poner todo tipo de insumos en el auto", detalló a Cadena 3.

Martín aseguró que disfruta de viajar solo, ya que puede manejar mis horarios y sobre todo con la fotografía, “puedo parar la cantidad de veces que quiera en un lugar”.

Asimismo, indicó que el auto que transformó en “casita rodante” cuenta con una mesita para colocar la computadora y editar fotos, o comer. “Si bien hace falta terminar algunas cosas, estoy preparado", afirmó. En relación a las medidas para viajar en pandemia, Martín señaló que se informó sobre las regulaciones de cada provincia para trasladarse "sin problemas".

"En cuanto a la alimentación, me llevo una garrafa para cocinarme, pero tengo la idea de probar también comida típica de los lugares", detalló. Mientras agregó que "Estaba preocupado hasta que me comentaron que muchísimas estaciones del sur están muy bien equipadas, así que seria solo cuestión de tener las medidas de higienes necesarias para no contraer el virus".