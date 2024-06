Thelma Fardin rompió el silencio tras la condena a Juan Darthes por abuso sexual: "Había perdido la fe"

Tras la confirmación de la condena de la Justicia de Brasil contra Juan Darthés por abuso sexual, Thelma Fardin convocó a la prensa para abordar este histórico fallo.

A pesar de que en una primera instancia había sido absuelto, el Tribunal Federal de Segunda Instancia de Brasil se inclinó por la condena.

En esta instancia, el artista fue considerado culpable y condenado a seis años de prisión por estupro. Deberá cumplirla en un régimen abierto, es decir, podrá trabajar pero debe volver a dormir a la cárcel todas las noches.

THELMA FARDÍN HABLÓ SOBRE LA HISTÓRICA CONDENA A JUAN DARTHES

En la conferencia de prensa realizada por Aministía Internacional Argentina, Thelma Fardín habló por primera vez en público luego de que se conociera la condena.

“Por supuesto es un día de muchas emociones, estoy muy movilizada. Primero gracias a todas esas personas que se atrevieron a hablar”, comenzó. “A pesar de lo difícil que fue, este es un escenario para el que no estaba preparada. Había perdido la fe y la esperanza en la justicia”, se sinceró.

Condenaron a Juan Darthés a seis años de prisión por la causa de abuso sexual contra Thelma Fardín

Luego, Fardín pidió que las víctimas no pierdan la esperanza y que denuncien. Además, le rogó a las personas que acompañan a esas víctimas que dejen de preguntarle a la denunciante por qué tardó tanto en exponer la situación: “La Justicia se construye entre todos”.

"A mí me dijeron que fuera a la Justicia y espere el veredicto. Al fin dijeron que es culpable, al fin escucharon mi palabra, me creyeron. Y creyéndome a mí le cree a muchas otras", sostuvo Fardín, movilizada.

Por otro lado, agradeció al movimiento de mujeres y aseguró que gracias a ellas logró hablar. "Gracias a esas redes enormes que se tejieron es que yo pude romper el silencio y salir del dolor inmenso que me había provocado la violencia que sufrí. Pude construir una vida sin ese peso encima e imaginan que hoy pesó mucho menos. Hoy siento que el esfuerzo enorme valió la pena".

Por último, cerró la conferencia de prensa al afirmar: "Fui víctima de incontables ataques, pero eso no me hizo claudicar, gracias a todo el apoyo que recibí, gracias a que somos millones los y las que decimos: 'No nos callamos más'", cerró la actriz.