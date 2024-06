Este lunes, Juan Da rthés fue condenado a seis años de prisión por la causa de abuso sexual que le inició Thelma Fardín. La actriz brindará una conferencia de prensa a las 17.30.

“La Justicia brasileña revocó el fallo de primera instancia y declaró culpable de violación a Juan Darthés”, informó Cecilia Martí, en diálogo con Nuestra tarde, emitido por TN.

En ese marco, señaló que “fue condenado a seis años de prisión por la causa de abuso sexual a Thelma Fardin” y destacó que “será en un régimen semiabierto”, es decir, que podría salir durante el día, "pero debe volver a prisión por las noches”, precisó.

CONFERENCIA DE PRENSA

Luego de que la justicia de Brasil confirmara la culpabilidad de Juan Darthés en el juicio por violación contra Thelma Fardin, la actriz y Amnistía Internacional convocan este lunes a una conferencia de prensa.

Emiliano Gatti, el ex conductor de televisión fue declarado culpable por abuso

Será a las 17:30 en la sede de Amnistía Internacional Argentina, ubicada en Santos Dumont 3429 (cupos limitados, anunciarse en recepción).

Allí hablará Thelma Fardin, actriz; Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina; Carla Andrade Junqueira, abogada de Thelma ante la justicia brasilera y Martín Arias Duval, abogado ante la justicia argentina.

EL CASO

La actriz presentó el 4 de diciembre de 2018 una denuncia por abuso sexual agravado contra el actor Juan Rafael Pacífico Dabul (tal es el nombre de Darthés) ante la Unidad Especializada de Delitos contra la Violencia de Género del Ministerio Público de Nicaragua.

A 11 años del femicidio de Ángeles Rawson: el recuerdo de su madre y la pelea de la abogada de Mangeri para sacarlo de la cárcel en Chubut

El 2 de agosto de 2019, la fiscalía de ese país requirió al juez del Distrito Penal de Audiencias de Managua la apertura de un proceso penal contra el actor, “por considerarlo autor directo del delito de violación agravada”.

El 17 de octubre de 2019, el Juzgado Décimo del Distrito de lo Penal de Audiencia de la Circunscripción de Managua, luego de haber evaluado la acusación y las pruebas ofrecidas, dispuso girar orden de detención y captura internacional contra el actor, lo que derivó en que el 14 de noviembre del mismo año Interpol emitiera “una notificación roja reservada (...) con la finalidad de localizar y detener a Darthés con miras a su extradición”.

El 6 de abril del 2020, el Ministerio Público Fiscal brasileño presentó ante el juez federal en lo criminal de la Subsección Judicial paulista la denuncia formal contra Darthés, “con la finalidad de que sea enjuiciado en Brasil por los hechos perpetrados en Managua el 17 de mayo de 2009 en perjuicio de Thelma Fardin”.

Golpeó violentamente a su hijo porque "llegó con las zapatillas rotas": fue condenado en un juicio abreviado

En junio del 2023, el actor reapareció en escena y rompió el silencio luego de casi 5 años. “Cinco años, casi cinco años que ya pasaron. Hablarte de la destrucción de la vida, de mi pasado, del trabajo, del daño irreparable, no tiene sentido. Creo que lo sabés y no me voy a quedar en eso porque cada uno tiene sus luchas”, fueron las palabras de Darthés en un video que fue publicado en las redes sociales de su abogado, Fernando Burlando.

“Pero la Justicia ya emitió su fallo y fueron claros y contundentes y por eso quiero agradecer. Agradecer a dios porque cuidaste a mi familia, a la gente que amo y eso es lo más importante”, agregó. Sin embargo, este lunes la justicia dio un duro revés y recibió una condena a seis años de prisión por declararlo culpable de violación.