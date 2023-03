De millonario a vender pollos en la calle: El líder de Ganancias Deportivas, en la mira de la justicia

Todo cambió. David Villegas era un profeta en su tierra mendocina. Dijo que se hizo millonario con una inversión que no superó los 200 euros. A partir de ahí, muchos cayeron en la tentación y el líder de Ganancias Deportivas en Argentina, regresó a la realidad: ahora trabaja en un parripollo.

Con sus camionetas de alta gama, rodeado de amigos, impulsó GD, una apuesta que terminaría siendo una estafa piramidal como nunca se había visto en el sur de Mendoza, desparramada a otras provincias y se pudo ver en Comodoro. El origen era español.

A ellos, a los españoles que vendieron el verso, Villegas culpa hoy de la estafa y se muestra como denunciante y víctima a quien casi daría pena verlo en la vereda de la esquina de Alberdi y Emilio Civit tratando de vender unos 15 pollos para recuperar la inversión del día a día.

“Los vendo a 2.500; pero el kilo sale 600 y aumentó la leña; así que un 30% le saco”, contó a Sitioandino mientras no deja de atender a los clientes que caen en el soleado mediodía dominical a llevarse el pollito del almuerzo.

Son números muy distintos al 20% de ganancias mensuales y en euros que ofrecía Ganancias Deportivas, pagadas en bitcoin. Además, ofrecían 20 euros por cada miembro que agregaran con un 8% más de ganancias… piramidal, de aquí a la luna, a todas luces.

Hasta marzo de 2021, los argentinos seguían poniendo sus ahorros y hasta vendían bienes muebles e inmuebles, para hacer plata sin trabajar.

Hoy, son más de mil los denunciantes que aguardan que la Justicia les dé un mano; pero esas presentaciones penales, como mucho podrían llegar a una condena de 3 años de prisión en suspenso, por delitos de esta naturaleza; casi con nulas posibilidades de recuperar lo “invertido”.

El tema es que el tiempo se acabó hace rato. Ya no mandaron más “retiros”, y la mayoría decidió no hacer más que mutis por el foro; incluso en las redes sociales donde anteriormente hablaban maravillas de David Villegas, Ganancias Deportivas, los españoles, el costarricense y los bitcoins.

De todas formas, algo no cierra. Este hombre, que la misma empresa Ganancias Deportivas dijo que no podía hacerse la víctima porque alcanzó a retirar 350.000 euros (más de 70 millones de pesos). Villegas niega eso, pero reconoce que le quedaron en cartera como 6 millones de euros.

Hoy dice que no tiene nada, que incluso debe alquilar, y sobre los autos y camionetas de alga gama en los que se pavoneaba hasta el año pasado, asegura ahora que “los vendí para hacer una diferencia, para aguantar hasta la semana pasada. Esperando que todo se solucione y cantar victoria. ¿Cantar victoria? Como un choco, quedé… como un choco”.

Y aunque pocos le creen, sigue transitando sin miedos por la vía pública porque asegura que nadie lo ha amenazado ni agredido.

No se siente estafador sino víctima: “yo creí en este proyecto y así quedé también. Si se lavaron todos, las manos; me dejaron en el medio. Los mismos líderes que caminaban”. conmigo, no están más.