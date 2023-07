Temporal de viento en Comodoro: rutas cortadas, sin luz, casas destruidas y transporte suspendido

El intendente de Comodoro Rivadavia Juan Pablo Luque brindó un mensaje este sábado por la tarde, donde dio detalles del fuerte temporal de viento que azota a la ciudad.

“Teniendo en cuenta el temporal de viento que comenzó alrededor de las 6 de la mañana donde comenzaron las ráfagas de más de 120 km/h con más fuertes de 157 km/h. queríamos informarles a la población el trabajo en conjunto que se viene desarrollando”, comenzó.

Asimismo, solicitó “que se queden en sus casas, la situación de riesgo respecto de árboles caídos, peligro de caída de postes de luz, líneas eléctricas, ventanas que se rompieron y hay riesgos en algunos lugares de las zonas céntricas donde pueden desprenderse chapas y cuestiones riesgosas, le pedimos que permanezcan en sus casas”.

La historia de Peti, la perrita que vive en una veterinaria de Comodoro esperando que la adopten

Luque afirmó que según los datos que se manejan “el viento estará bajando su intensidad a partir de las 8 o 9 de la noche".

"Es un temporal de viento inédito, hace mucho tiempo que no teníamos esa intensidad durante tanto tiempo. pedimos tener mucho cuidado y hasta que no baje el viento no salgan de sus casas”.

Además, relató que se ha registrado gran cantidad de rotura de techos, muchas familias con inconvenientes que se le volaron parte de las estructuras de sus viviendas "estamos haciendo relevamiento y van a estar siendo atendidos el día lunes para darles ayuda y recuperar sus viviendas en las condiciones necesarias".

El día que el viento sopló a 240/h en Comodoro

Por otro lado, indicó que se ha dispuesto todo el corte del sector comercial “hemos pedido ayuda a la policía para notificar a supermercados y que no tengamos circulación de población en las calles”.

También ratificó el corte de la ruta 3 en la zona de El Infiernillo, y en la ruta en el tramo de une a Caleta Olivia y con Trelew. Y la suspensión del transporte público, servicio de taxis y remises.

“Estamos operando con todos los equipos que tenemos previsto para emergencias de este tipo, por eso se decidió rápidamente cuando en la zona de el Infiernillo explotaron los vidrios de un colectivo, se tomó la decisión de cortar el transporte público”, indico el subsecretario de Control Operativo, Ricardo Gaitán.

Alerta por fuertes vientos en Chubut: en Comodoro las ráfagas superarían los 100 km/h

El intendente confirmó que hay más de 250 empleados de la municipalidad recorriendo la ciudad con camiones, camionetas.

Y respecto al corte de luz, dijo que “ podría estar restableciéndose desde las 6 o 7 de la tarde, hay roturas en algunas subestaciones”.