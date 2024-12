Cada 30 de diciembre, la familia de Sofía Herrera atraviesa un día lleno de emociones encontradas y recuerdos dolorosos. Sofía tenía 3 años cuando desapareció el 28 de septiembre de 2008, mientras estaba en un camping junto a su familia en la localidad de Río Grande, en Tierra del Fuego.

La pequeña se desvaneció sin dejar rastro, y desde entonces, cada cumpleaños se siente incompleto y la angustia se convierte en el principal protagonista.

Este lunes, su mamá, María Elena Delgado, decidió compartir - como todos los años - una publicación en sus redes sociales para saludarla.

“Hoy, cumplis 20 años mi querida Sofí ,te siento más cerca que nunca aunque estés ausente físicamente”, comenzó escribiendo, para luego recordar aquellos primeros cumpleaños compartidos y en los que su ausencia marcó solo dolor.

“A los 3 años, celebramos en casa con amiguitos, no podía faltar el castillo de la princesita adorada que eras vos. A los 4 años, todo se derrumbó. El dolor era gigante por tu desaparición. El castillo se quedó esperando a su princesita Sofi. El oso blanco no regresó, Las canciones de Xuxa no se escucharon. Todo fue dolor”, recordó.

“Y así pasaron los años... A los 9 años, tus risas aún resonaban en cada rincón de la casa; a los 10 años, tus sueños llenaban nuestros corazones; a los 11 años, tu recuerdo seguía llenando nuestras vidas; a los 12 años, la esperanza aún brillaba en cada foto tuya; a los 13 años, cada día rezábamos por tenerte de vuelta; a los 14 años, la incertidumbre nos consumía; a los 15 años, el vacío era inmenso; a los 16 años, tu ausencia dolía más que nunca; a los 17 años, todavía esperábamos un milagro; a los 18 años, nuestros corazones seguían aferrados a la esperanza; a los 19 años”, sostuvo.

“Sofi... si tan solo no hubieses estado desaparecida. Hoy cumpliste 20 seguimos imaginando tu regreso y poder festeja. Feliz cumple mi Sofi Hermosa a donde te encuentres. Te amo más allá de las palabras”

Con información del Facebook de María Elena Delgado, editada y redactada por un periodista de ADNSUR