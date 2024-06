La mamá de Sofía Herrera analizó el caso Loan y comparó la extraña similitud con la desaparación de su hija

En medio de la desesperada búsqueda de Loan Danilo Peña, el nene de 5 años desaparecido recientemente en Corrientes, surgieron vínculos inesperados con un caso resonante en la historia argentina, profundizando el misterio y la angustia familiar.

María Elena Delgado, madre de Sofía Herrera, quien desapareció en 2008, habló con ADNSUR sobre las similitudes encontradas y su continua lucha por encontrar respuestas.

"La verdad que no me sorprende que no sepan trabajar, con la tecnología y los avances, se sabe que cuando desaparece un niño las primeras horas son clave. De inmediato, no se puede creer la negligencia, no sé si lo hacen a propósito”, afirmó en referencia a la desaparición de Loan.

La mamá de Sofía Herrera rompió el silencio y habló sobre la comparación con la hija del comisario detenido

LA BÚSQUEDA DE SOFÍA HERRERA Y EL CASO DE HERNÁN SOTO EN COMODORO

El caso del pequeño revivió especulaciones sobre un hecho que marcó un antés y después en su vida. Delgado expresó su frustración y confusión frente a la falta de avances significativos en la investigación de su hija, Sofía Herrera, quien desapareció de un camping en Río Grande el 28 de septiembre de 2008.

"La causa de mi hija siempre está en movimiento. No es que está estancada o avanzada. Sí, está estancada porque no se sabe nada de mi hija. Pero después se sigue trabajando en datos que manda la gente", compartió Delgado, evidenciando la ambigüedad y la esperanza que aún sostiene después de todos estos años.

Chubut: sus excuñadas fueron a su casa y le dieron una salvaje paliza con palos

Delgado, conocida por su persistencia en la búsqueda de su hija y su activismo en casos de niños desaparecidos, no solo habló de su propia experiencia, sino también de otros casos similares que han quedado sin resolver, como el de Hernán Soto en Comodoro Rivadavia.

“Loan desapareció del país, como en Comodoro, cuántos casos hay de desaparecidos como el caso de (Hernán) Soto, el nene que fue al camping y nunca se supo más nada”, expresó Delgado, resaltando la frecuencia y la gravedad de tales incidentes en el país.

Una mujer embarazada de Comodoro está por quedarse en la calle junto a su hija de 3 años y pide ayuda

LA COMPARACIÓN ENTRE SOFÍA Y BRISA, LA HIJA DE CARLOS PEREZ

La aparición de Brisa, la hija de los detenidos Carlos Pérez y Victoria Caillava, involucrados en el caso de Loan, generó nuevas especulaciones. Inicialmente, se pensó que podría haber una conexión con Sofía debido a ciertas similitudes físicas, pero luego María Elena confirmó que Brisa no era su hija.

"Pedimos documentaciones pero tenemos entendido que la chica es hija biológica de la mujer detenida, en principio no se trataría de mi hija", clarificó.

María Elena también extendió su apoyo a la familia de Loan, comprendiendo profundamente el dolor y la confusión que están enfrentando. "La familia de Loan tiene que estar preparada para todo. Aparecen tantas cosas, videntes que no ayudan, pero confunden”, cerró, recordando las múltiples direcciones y falsas esperanzas que soportó durante la búsqueda de Sofía.

Son de Chubut, buscaban un hermanito para sus hijas y llegaron cuatrillizos tras un embarazo natural