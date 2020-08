CAPITAL FEDERAL - A días de haber sido dada de alta tras una breve internación por tener el "síndrome del corazón roto", Silvia Süller recordó a Silvio Soldán, su gran amor, con una imagen sensual retro y una frase que hoy en día causaría debate.

Silvia Süller compartió en sus historias una tapa de la mítica revista Radiolandia 2000, que muestra a la por entonces pareja en la cama, con copas preparadas para brindar con alguna bebida espirituosa.

"Qué piensa Soldán de los desnudos de mujer", rezaba aquella tapa de Silvia y Silvio, cuya historia de amor terminó hace más de 27 años. A lo que Silvia respondió en la misma historia: "¡Que le encantaban!", aseguró, y aclaró que fue en la época de "Matrimonios y algo más", la recordada serie de humor creada por Hugo Moser en el año 1968 y emitida por Canal 13, cuyo elenco era protagonizado por Susana Giménez. La serie pasó por Canal 2 (América), Canal 11 (Telefe), volvió a Canal 13 (El Trece) y terminó su última emisión en Azul Televisión (hoy El Nueve), en 2001.

La participación de Silvia en Matrimonios y algo más fue en 1996, donde el humor que imperaba no sería posible en la actualidad. Tal vez por eso, la mediática aclaró que la tapa correspondía a los 90. Y es que el título de la revista, si fuera actual, seguramente, también sería criticado por muchos en las redes -especialmente por los movimientos feministas- por direccionar la tapa hacia una perspectiva patriarcal sin la inclusión femenina.

SINDROME DEL CORAZON ROTO

Esta publicación llega a tres días de haber sido dada de alta, tras sufrir una un episodio que tiene que ver con el "síndrome del corazón del roto". "La afección es del corazón y se llama síndrome del corazón roto, y es totalmente emocional. Como me pasó en 2018, ¿se acuerdan? Un infarto... que puede llevar hasta la muerte", había explicado la mediática de 62 años. "Es totalmente emocional, pero ataca al corazón y sin lastimarlo te lleva al infarto, y hasta la muerte misma. Tuve dos y no quiero un tercero", agregó movilizada.

Debido a esta situación, Silvia Süller contó que para no volver a atravesar una situación similar, arrancaría con un terapeuta. "Para tranquilidad mía y todos los que me quieren, les cuento que empiezo terapia la semana que viene. Necesito y quiero olvidar el pasado, y que el subconsciente no me traicione más. Soy muy fuerte y sé que lo voy a lograr. Los quiero!", concluyó.

Vale recordar que en enero de 2019, el icónico locutor negó haber invitado a cenar a su ex -con quien hace años no tiene contacto-, y aseguró que a pesar que fue su gran amor, no volvería con ella. “Lo nuestro está terminado”, sentenció.

