TRELEW (ADNSUR) – A pesar de que la cuarentena por la pandemia de coronavirus continúa vigente, este fin de semana lamentablemente se vieron familias enteras y grupos de amigos que decidieron salir a disfrutar del aire libre, compartiendo mates y sin uso de tapabocas.

Ante las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales en las que se veía la Laguna Chiquichano de la ciudad de Trelew, repleta de vecinos, el ministro de Salud, Fabián Puratich, lamentó la situación y dijo que no se ha tomado la consciencia que se tiene que tomar “cuanto más se libera la situación más riesgo hay que aparezcan contagios, las únicas medidas son usar tapabocas mantener la distancia social, compartir utensilios o mate”, indicó.

No solo en el valle se observaron las plazas repletas, ya que según se indicó a ADNSUR, en la costanera de Rada Tilly también se observó gran convocatoria de vecinos, muchos de ellos sin tapabocas.

En diversos lugares de esparcimiento de Trelew y el Valle la cantidad de personas que se conglomeró fue preocupante. Grupos de jóvenes y adultos tomando, sin tapabocas, sin distanciamiento social y el uso de los juegos infantiles. “Esto nos da mucha tristeza”, afirmó el funcionario.

“Se puede ir a espacios públicos pero no ir y quedarse charlando, tomando mates. Sí se puede salir, pero hay que respetar reglas mínimas, no usar los juegos”, recordó Puratich a FM Cadena Tiempo. Y agregó que “vamos a seguir abriendo actividades pero nos tenemos que cuidar sino esto no va a tener éxito”.