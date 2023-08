Se filtraron escandalosos audios de Aníbal Lotocki hablando sobre la muerte de su expaciente Mariano Caprarola, quien padecía graves problemas de salud.

El cirujano charló con la pareja de otra paciente sobre la falta de confianza en él y se refirió a lo sucedido con el reconocido asesor de moda.

Cabe recordar que el profesional se encuentra en el ojo de la tormenta, debido al estado de salud que atraviesa Silvina Luna, quien esta internada hace tres meses en el Hospital Italialiano, por una insuficiencia renal, derivada de una mala praxis realizada por Lotocki.

Los audios de Whatsapp fueron compartidos en el programa Socios del Espectáculo, que se emite por Canal Trece.

“Hola Gustavo, está perfecto que no confíes en mí y a pesar de lo que te dije, que no tiene nada en los glúteos, le hagas una ecografía para que corrobores que no tiene nada raro”, señaló Lotocki.

“Ya te expliqué, ella tiene unos tensores que le sacamos, se le habían roto y que es lo que provocaba el dolor, probablemente tenga el tensor en algún lado, le habrá quedado alguno, pero no se lo puede identificar”, añadió.

“Después el resto, que esté deprimida por lo que escucha en la tele ya es un tema que no puedo hacerme cargo. Yo se que ella tiene depresión y toma medicamentos pero que vos lo anexes con esto es medio extraño”, explicó el cirujano.

Finalmente, se refirió a la muerte de Mariano Caprarola y lanzó: “No me puedo hacer cargo de todo lo que dicen en la tele, un chico que se muere porque le cortaron una arteria, no sé qué pasó y se desangró, habla de quien hizo la mala praxis”.

“Yo lo operé hace trece años y aparte no tengo ni siquiera una denuncia con este muchacho, es todo habladuría a la prensa”, concluyó Lotocki.