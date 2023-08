"Si lo cuento me matan": Mariano Caprarola dejó un papel con el nombre del político que protege a Lotocki

Mariano Caprarola había denunciado por mala praxis a Aníbal Lotocki, y falleció este jueves a los 49 años por una insuficiencia renal aguda.

En las últimas horas se conocieron declaraciones de una conversación que mantuvo el periodista Angel de Brito con el productor de moda, donde este último le aseguraba que un poderoso político protegía a Lotocki.

Las declaraciones las brindó algunos días después de la internación de Silvina Luna.

“Él me hablaba de la protección política que tenía Lotocki. Me decía ‘yo fui a cumpleaños y ahí había un político muy importante’. Me dijo textual ‘si lo cuento públicamente me matan y termino en un zanjón’. O sea, vivía con ese miedo”, sostuvo el periodista.

Conmoción: murió Mariano Caprarola, reconocido asesor de moda que se había atendido con Anibal Lotocki

Yanina Latorre aportó: “Pero también dijo que si le pasaba algo, en la caja fuerte de su casa, él dejó el nombre de esta persona. Que en caso de morir, fueran a la caja fuerte que ahí estaba el nombre”.

De Brito reafirmo y continuó leyendo su teléfono: “Me dijo ‘no lo digo, esa persona lo protege. Esa es la protección política que él tiene’”. “Esto que decía Yanina, en la caja de seguridad del banco, está contado por él. Él lo dejó por escrito. No sé qué familiar tendrá el acceso...”, cerró.