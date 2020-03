RADA TILLY (ADNSUR) - Un hombre que vive en Rada Tilly, publicó en los últimos días un polémico posteo en sus redes sociales, donde se burló de los operativos de sanidad que realizaban en el aeropuerto General Mosconi, en momentos en que él regresaba de un viaje por México.

Su publicación generó cuentos de manifestaciones de repudio, incluso llegaron a esferas de la Secretaría de Seguridad de Chubut, desde donde se ordenaron estrictas instrucciones a la policía para que cumpla a rajatablas con la cuarentena. “Allá voy con todo el alcohol en gel y tequila por dentro, cero virus”, escribió Jorge Antonio M, en Facebook, al compartir una foto en la que se lo veía con barbijo a bordo de un avión.

Y una vez en el aeropuerto de Comodoro, escribió: “10 horas de vuelo con 300 personas. Vengo de México no de Saturno. Me piden aislamiento total pero no tengo quién me lleve y me dicen que vaya en transporte público, tercermundistas. Faltó Linares en el aeropuerto y cartón lleno”, agregó.

Sus palabras no cayeron para nada bien en autoridades de la más alta esfera que la noche del lunes fueron a su domicilio para notificarlo de los cargos en su contra, y a decirle que velarían con rondines policiales que cumpla la cuarentena obligada, como cualquier ciudadano, así lo indicó Diario Crónica.

Tras la publicación, el hombre pidió disculpas y borró los mensajes y fotografías: “Voy a pedir disculpas públicamente por los comentarios que realicé en algunas publicaciones, veo que tomó mucha relevancia públicamente y herí susceptibilidades en un momento muy delicado que está pasando la humanidad toda, quiero aclarar que nunca quise lastimar y desvalorar a nadie y que solo hablé en broma y supe entender que fue un mal sentido del humor, los que me conocen saben que no soy mala persona como me califican otros, soy muy frontal y a veces me equivoco”, señaló el hombre.

Y además aseguró que: “Nobleza obliga, pido perdón por mis dichos, si ofendí a alguien perdón…. y gracias a todos los que trabajan para cuidarnos, yo también pondré mi grano de arena para ayudar, gracias”.