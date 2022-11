Paulo Londra anunció su próximo álbum y prestó su voz para una de las canciones del Mundial de Qatar. Budweiser es la cerveza oficial de la Copa Mundial de la FIFA y sponsor del mismísimo Lionel Messi.

En este sentido, el artista cordobés sorprendió a sus fans con el remix de “The World is Yours to Take”, que será la canción oficial del Mundial Qatar 2022, donde la mencionada marca tuvo mucho que ver.

En esta nueva versión del tema del grupo inglés Tears for Fears, “Everybody wants to rule the world”, participa el cordobés junto al rapero estadounidense Lil Baby.

Este single es la tercera canción oficial que se conoció y que sonará en el evento deportivo más importante del año. La FIFA también ha presentado “Hayya Hayya”, de la banda Better Together, y “Arhbo”, con Ozuna y Gims como canciones oficiales del Mundial Qatar 2022.

De esta manera, el argentino se suma a la lista de artistas que decidieron prestar sus voces para la ocasión. También lo hizo Lit Killah, quien anunció que hará una colaboración con Ronaldinho y Yandel.