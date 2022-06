Siempre polémico, Santiago Maratea decidió celebrar sus 30 años de una manera bastante particular: el influencer decidió organizar una fiesta para 500 invitados a la que no asistió.

"Son 8:30. Acaba de terminar mi cumpleaños. Si estuvo bueno o no, no sé por qué no fui", dijo Maratea a través de su cuenta de Instagram el domingo por la mañana.

¿Cuál fue la explicación? "Arte. Así se explica. Fue una obra de arte. Hice de mi cumpleaños una obra de arte. ¿Cuál es la obra? No ir. Por lo que me dijeron estuvo tremenda", expresó.

La celebración fue en el Polo Cultural Saldías, hubo barra libre, choripanes, hamburguesas y hasta souvenirs que explicaban su intención. "Acabas de ser parte de una obra de arte. Quizás la entiendas cuando tengas 30. ¡Gracias por venir!", decían unos encendedores que aparecieron en redes sociales.

Las organizaciones sociales ya no manejarán el control de los planes "Potenciar Trabajo"

"Quiero que sea mañana para que me cuenten cómo estuvo. Mi intención era que sea la mejor posible, por eso llamé a la Bresh", aseguró. "Un fiestón, solo que no estaba yo", agregó.

"MI AUSENCIA ES UNA OBRA DE ARTE"

"No estoy jodiendo con que fue una obra de arte. Después te puede parecer una pelotudez. Podés querer debatirlo, por ahí no. Esta es mi tercera obra de arte. A todos los que fueron, gracias. Fueron mis invitados de honor", siguió.

"Se puede interpretar como que los estaba boludeando, pero no. Me gasté un huevo de plata. Solo lo planteo como una obra de arte, que es mi ausencia", cerró.

Además, contó que él estaba a tres cuadras, dentro del mismo lugar, con sus amigos. "Estábamos como en plan aguantadero, mientras sucedía la fiesta. Se armó ahí fiestita, pero más en la nuestra", reveló.