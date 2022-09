Prefectura Naval endurecerá los controles a kayaks que se acerquen a ballenas y advirtió con prohibirlos “si no se toma conciencia”. Así lo informó el jefe de la Prefectura Naval Argentina de Puerto Madryn, el Prefecto Mayor Ernesto Finelli.

Finelli recordó que lo que parece un “hecho simpático” está vedado por la legislación vigente, que prohíbe el acercamiento a los ejemplares a menos de 100 metros.

En los últimos días circularon imágenes que se viralizaron por redes sociales, en las que se observa a una pareja de jóvenes que navegan sobre un grupo de por lo menos 3 ballenas. Fibelli aseguró, en diálogo con Radio Chubut, que se les abrirán un sumario.

En esta línea, recordó lo peligroso de la situación porque cualquier roce puede provocar una tragedia. Y además dijo que se trata de una intromisión indebida en un medio natural que está preservado como tal.

El video de una kayakista chubutense que es furor en redes y superó las 12 millones de reproducciones

Este martes, Prefectura mantuvo reuniones con otros sectores vinculados a la actividad en la costa. “Trabajamos con autoridades locales para tratar de frenar esto”, agregó. El día domingo “se pudieron apreciar, en algunas circunstancias, situaciones en las que tuvimos que intervenir. Son hechos aislados pero cada vez más frecuentes”, relató el titular local de la fuerza.

ADVERTENCIA

En este marco, el prefecto principal adelantó que “como fuerza nacional, estamos apoyando a las autoridades locales que son las que están reglamentando estas situaciones. Estamos todos juntos trabajando para que la gente siga disfrutando y no se desmejore la condición que nos regala la naturaleza en nuestro lugar”.

Detectaron un récord de ballenas en Península Valdés

“Estamos viendo la forma. No me gustaría tener que prohibir totalmente la navegación, que sería algo lamentable. Pero si la gente no toma conciencia, creo que uno de los caminos va a ser ese”, advirtió Finelli. .