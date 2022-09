Ricardo Montaner sigue generando polémica en La Voz Argentina. En la gala del pasado puso muy mala cara cuando público salvó a Naiquén y al final mandó al frente a su equipo de una manera que incomodó a todos.

Las presentaciones se desarrollaron de manera normal hasta que hubo un punto clave que terminó de explotar el programa.

No es un secreto que cada jurado tenga su favorito, pero existen formas de darlo a conocer y también hay otras donde expresan su desacuerdo con las actuaciones de los protagonistas o bien, el voto del publico. Montaner no dudo en mostrar su lado más oscuro cuando la gente dejó afuera a Dandara y Alejo y la que quedó fue Naiquén Galizio. En ese momento, la cámara lo tomó y su gesto sorprendió a todos.

Luego, con la eliminación de Leonardo (el team Montaner tenía un participante más por eso se fueron tres este domingo), Marley anunció el nuevo team que pasó a los cuartos de final del reality y eso fastidió al cantante.

El chubutense Yhosva Montoya vuelve a cantar en vivo esta noche en "La Voz Argentina"

“Más que nunca los necesito en armonía. Sé que hay dos de este equipo que no se llevan bien, que hay rivalidad entre ustedes. Yo necesito que este equipo esté en armonía porque eso no me gusta y como no mejore lo voy a decir en público”, terminó amenazando el jurado.