El pasado martes se celebraron los Premios Gardel en el Movistar Arena y Rusherking estuvo presente ya que estaba nominado y, además, fue parte de la programación de shows que animó la noche.

Sin embargo, antes de la gala, fue abordado por la prensa acreditada al evento y le preguntaron por las sonadas versiones de crisis con Eugenia La China Suárez, quien se mostró cercano a Joaquín Furriel.

“Son respetuosos a veces. Yo las notas las doy contento, pero me molesta cuando vienen corriendo y no estoy preparado para responder. Pero si es así, nos tomamos un café si querés”, le propuso a un periodista con una sonrisa.

"Se dijo en los últimos días que estaban separados y ustedes subieron un video desmintiéndolo. Es que ahí flashearon ustedes, lo juro por Dios. No sé de dónde sacan esa info, nosotros estamos re bien”, contestó el músico

¿Crisis en puerta?: Rusherking se decepcionó de la China Suárez por sus "actitudes tóxicas"

“Ella está en los medios y en todos lados desde que es chiquita, vivió muchas cosas y siento que hay un hostigamiento que no se merece porque es una persona de luz, sinceramente. Y hay muchas personas mentirosas y con malas intenciones dando vueltas, siempre hablamos de eso, pero yo me quedo tranquilo porque sé quién soy, quién es ella y la gente que me rodea", culminó.