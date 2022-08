Este martes, Carolina “Pampita” Ardohain brindó una entrevista exclusiva al programa LAM, conducido por Ángel de Brito y, una de las preguntas del periodista le revivió un momento de cuando todavía era pareja de Benjamín Vicuña.

“¿A las otras las perdonaste?”, fue la pregunta que le realizó Ángel de arranque. “Yo ya no quiero hablar más del pasado, lo hago de educada siempre que me preguntan porque respeto la profesión de todos. No me quedan mochilas de ningún tipo. Nada de nada", respondió la modelo.

“¿Cómo hiciste?”, insistió el conductor. “La vida misma te ubica en lo importante, después de vivir ciertas cosas ya no queres enganchar con nada feo y que te haga mal. No te podes quedar así, tenes que evolucionar. El amor y el desamor, la vida y la muerte, todo te hace aprender”, replicó.

Banjamín Vicuña evitó hablar de la China Suárez: "Estoy más relajado"

Algunos días atrás, más precisamente el pasado sábado, la conductora del Hotel de los Famosos asistió al programa PH Podemos Hablar, conducido por Andy Kusnetzoff ybel estilista da Wanda Nara, Kennys Palacios le consultó si pudo perdonar a la China Suárez.

“Yo creo, firmemente, que uno puede dejar de amar y hay que saber entenderlo. Yo tuve que entender que me dejaron de amar, así que no tenía que perdonar nada, son cosas que pueden pasar. Hubo un proceso en el medio, ¿no? Obvio. Pero me parece lo más sano entender, soltar, y también enseñarle eso a nuestros hijos”, inició Pampita.

“Yo tengo una muy buena relación con Eugenia porque somos las dos madres de chicos que son hermanos, así que hay comunicación, compartimos cumpleaños, fiestas, momentos de emoción, tal vez otros más tristes", comentó sobre la relación con la China Suárez.

Confirmaron la fecha que cantará Rusherking en Comodoro

"La vida nos puso en ese lugar, compartimos hijos que son hermanos, así que lo tenemos muy claro, nos respetamos mucho”, culminó Pampita.