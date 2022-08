La China Suárez armó sus valijas y se instaló en Uruguay para filmar una película. Sin embargo y a cuatro meses del inicio de una intensa relación, se incrementaron los rumores de crisis con su pareja Rusherking,

No obstante, en las últimas horas un divertido video de la actriz con Joaquín Furriel, con quien comparte elenco, despertaron cientos de versiones.

En Intrusos deslizaron que el cantante habría hablado “mal” de su actual pareja. Es que Rusher estuvo grabando con "La K' onga" y parece que allí estuvo dando detalles de su relación actual.

El joven trapero habría dicho que la actriz lo tiene cansado. “'Me tiene cansado. Me hace un montón de planteos. Yo pensé que era relajada y la verdad que no. Está haciéndome escenas todo el tiempo. Quiero que resolvamos un alquiler que tenemos en común y terminar todo'", contó la periodista Maite Peñoñori.

Claro que los protagonistas se hicieron eco de las versiones y decidieron calmar las aguas y evitar que el rumor se siga alimentando. Lo llamativo es que ninguno lo hizo con posteos románticos

en sus redes sino con una captura de una videollamada que mantuvo la pareja. La China notó que se ve borrosa en la foto y es por ello que compartió la imagen con un divertido epígrafe referente a la mala calidad de la imagen.

“Muy buena la captura (dijo nadie nunca)”, escribió ella junto a emojis de risa y un corazón, dando a entender que las cosas entre ellos marchan muy bien.