Una situación compleja vive por estas horas el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia tras la renuncia de las autoridades del Servicio de Pediatría. Se trata de Maximiliano Medina Alarcón, jefe del Departamento y Luis Cisneros, jefe del Servicio de Pediatría.

Las renuncias ya presentadas ante la Dirección del Hospital, a cargo de Eduardo Wasserman, plantean la falta de respuestas a los pedidos de recurso humano y material para afrontar la campaña de invierno, ante la advertencia de un aumento de casos vinculados a patologías respiratorias.

Agustín Calvo, neurólogo infantil, confirmó a ADNSUR que también presentó su renuncia tras no obtener respuestas a los pedidos relacionados con “herramientas” para trabajar con las enfermedades neurológicas que tienen los niños en la ciudad y del área programática sur.

Médicos del Hospital Regional atendieron pacientes en Río Mayo y dieron una charla de prevención de VIH en Sarmiento

“Agoté todas las instancias posibles pero la respuesta no fue favorable nunca. Debido a esto tomé la decisión de no seguir en el hospital”, dijo en diálogo con ADNSUR.

El médico que llegó a Comodoro junto a la doctora Crespo, desde el Hospital Garraham, lamentó la falta de respuestas a pedidos que tienen que ver con garantizar la atención a los pacientes.

“Hay pacientes con trastorno del desarrollo que es altísima, se calcula entre el 5 y 7 por ciento en todos los chicos menores de 18 años. Y tenemos más de 2 mil epilépticos niños en la ciudad. Dificultades neuromusculares. Es decir, todas enfermedades neurológicas que dependen de nuestro sistema de salud para hacerlo”, contó a ADNSUR.

Entre las dificultades, Calvo señaló problemas para acceder a los tratamientos, medicación, y falta de espacios para los estudios neurofisiológicos, entre otros.

Catorce buques operan en el puerto de Comodoro con una intensa pesca de merluza

“No esperamos que hagan magia con los pocos recursos que existen , pero por lo menos tomar el problema como propio y no como de pediatría. Se genera todo un círculo burocrático que termina cansandonos a nosotros y repercutiendo en nuestros pacientes”, concluyó.

SERVICIO DE PEDIATRÍA

Por su parte, Maximiliano Medina Alarcón señaló que "hasta el día de hoy no tuvimos ninguna respuesta positiva, no tenemos el número de enfermeros para poder atender las 8 unidades de terapia intensiva e intermedia; hay un faltante de 36 enfermeros y no hubo ningún ingreso".

Por lo que reconoció que ante este panorama "no vamos a tener el numero suficiente de enfermeros para atender a los niños y adolescentes en este invierno", afirmó en diálogo con La Posta Comodorense.

"Hay tres ambulancias para cubrir todo Comodoro y al momento del incendio la de zona norte estaba ocupada con un traslado"

Y finalmente señaló que "presentamos la renuncia porque es insostenible esta situación no tenemos respuesta de esta dirección, no tenemos respuesta del área programática, tampoco del ministro de salud a esta situación grave".