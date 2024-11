En las últimas horas se viralizó un video de una invasión de tucuras y generó preocupación en la Patagonia. Una vecina compartió las impresionantes imágenes, donde exigió estar atento a la situación y llevar adelante un plan de acción.

El hecho sucedió sobre la zona de Pampa Alta, provincia de Santa Cruz. Allí, Noelia Sanz utilizó sus redes sociales para compartir la publicación.

“Al no tener mayores respuestas me veo obligada a compartir por las redes sociales para ver si pueden activar... Comiencen a investigar e informarse porque de las hipótesis que escuche la verdad que no pegan una”, comenzó diciendo.

“Plaga de tucuras sapo en zona de Pampa Alta... Informamos a todos los entes provinciales y nacionales, nadie se hace cargo, se pasan la pelota unos a otros (Inta, consejo agrario provincial, SENASA a nivel provincial y nacional)... Una pena que no se pueda abordar la situación... Esto si que es emergencia sanitaria”, agregó.

Incendio devastador: una casa quedó completamente destruida y una mujer rompió un vidrio para escapar

“Desde hace 3 años que notificamos y nada, hoy la situación empeora, la cantidad que hay es alarmante y siguen avanzando a zonas donde antes no había.

¿Que esperan? ¿Qué se haga plaga en toda la provincia? O tal vez comiencen a alarmarse cuando lleguen a las estancias de renombre como siempre sucede, lamentable, pero cada uno lleva agua para su molino”, indicó.

Intervención judicial en la “Fundación Valdocco” de Cañadón Seco: peligra la continuidad de una de sus escuelas

“La realidad es que esto dentro de un par de años va a ser incontrolable. Preparen los tanques y vayan comprando forraje (pero con la $ de ustedes), porque cuando les llegue la plaga van a tener que salir a repartir el forraje por todos lados”, señaló.

“Solo necesitamos que alguien se ponga los pantalones, tome las riendas de la situación y se realice un plan de acción y asesoramiento para que esto no avance más, no se necesitan subsidios ni nada similar”, concluyó.

Con información de Facebook (Noelia Sanz), redactada y editada por un periodista de ADNSUR