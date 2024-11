La visita en el hogar de niños que “Fundación Valdocco”, que incluyó a altos funcionarios y fuerzas de seguridad, se realizó sin orden judicial, señaló su director, el sacerdote Juan Carlos Molina, quien denunció un posible trasfondo político en el accionar.

El miércoles pasado, Casa Valdocco, un hogar que alberga a más de 50 niños en situación de vulnerabilidad, fue objeto de una intervención judicial que sorprendió a su director y al personal. Juan Carlos Molina, Sacerdote católico que lleva más de veinte años en la institución, relató cómo el operativo, que involucró a casi 40 personas del gabinete provincial, se llevó a cabo sin una orden clara y con un enfoque que él consideró desproporcionado. "Es violenta la situación para cualquier chico", afirmó Molina, quien expresó su temor por el futuro del hogar y sus residentes.

Según Molina, "no había orden judicial”, lo que generó confusión y preocupación. La visita fue motivada por un pedido de informe del Juzgado de Familia, pero la magnitud del operativo sorprendió a todos. "Nos llamó mucho la atención que el Ministro de Seguridad ingresara con la policía y perros", comentó Molina.

Casa Valdocco es un refugio para niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Actualmente alberga a más de 50 chicos, quienes reciben atención educativa y emocional. La fundación también cuenta con una escuela donde los niños estudian. Para el año próximo hay 400 chicos ingresantes en espera, pero Molina expresó su temor por el futuro, "Estamos pensando en cerrar la escuela".

Durante la intervención, los funcionarios realizaron un relevamiento y entrevistaron a los menores. Molina relató que "los ministros hacían preguntas a los menores y grababan sus respuestas", algo que consideró inapropiado dado el contexto delicado de los niños. "Es violenta la situación para cualquier chico", afirmó.

El comunicado oficial emitido por el gobierno provincial luego de la intervención fue otro punto de controversia, según Molina. "No era necesario" emitir un comunicado sobre una intervención judicial en un hogar de niños, ya que no había denuncias concretas que justificaran tal acción.

Consultado si dicha intervención podría tener ribetes políticos, el titular de la Fundación opinó que “quizás los tiene”.

Posible cierre

Finalmente, el sacerdote expresó su deseo de continuar ayudando a los niños, aunque luego de la situación vivida, también piensa en cerrar sus puertas el próximo año. “Si no nos quieren acá, nos iremos a otro lugar donde nos necesiten, porque no sabemos lo que puede venir, este es un proyecto que necesita acompañamiento, esto necesita que los otros estén, no que nos persigan".

En este sentido dijo que si las autoridades no valoran el trabajo realizado en el hogar, podrían optar por cerrar la escuela y trasladarse a otro lugar donde su labor sea apreciada y apoyada.

El sacerdote también destacó el impacto emocional que esta situación tiene en los menores: "No puedo sostener eso... porque hay mucha gente que trabaja en este proyecto, que trabaja mucho, viaja con los chicos, los contienen, viven con ellos".