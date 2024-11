Leonel Agustín Flores tiene 25 años y es oriundo de Caleta Olivia, Santa Cruz, pero hace tres años se mudó a Catamarca para estudiar el profesorado de teatro en el Instituto Superior de Arte y Comunicación (ISAC).

En agosto pasado viajó a Buenos Aires con un amigo que no conocían sus amigos ni su familia, esa fue la última vez que recibieron un mensaje suyo. "Má, estoy en Buenos Aires, estoy bien, no te preocupes. Está todo bien. La otra semana vuelvo a Catamarca", escribió.

Ya pasaron tres meses y sigue sin haber datos de su paradero. Su madre, Beatriz Andrade, quien vive en Caleta Olivia, decidió hacer la denuncia por averiguación de paradero ante la incertidumbre de no saber qué pasó con su hijo.

"En agosto de este año fue mi última comunicación con él. Ahora llamo al celular y no me da. Esa es mi angustia y preocupación. Quiero saber al menos que esté bien, nada más, como toda mamá", dijo.

Y señaló - en diálogo con el portal El Ancasti - que "Lo que me dijeron a mí es que se fue con un amigo que nadie lo conoce. Los chicos no lo conocen. Lo único que saben, por comentarios que hizo él, es que se iba a Buenos Aires unos días con un amigo. Pero ni siquiera sé quién es el amigo. Ni los chicos lo conocen".

Beatriz recordó que en la última comunicación con su hijo "me dijo: 'Mamá, vos no te preocupes por mí. Yo estoy re bien, estoy acá en Buenos Aires, estoy en mi mejor momento. Ya estoy grande, no te preocupes por mí'".

Sin embargo, los días pasaron, así como los meses, y hasta la fecha nunca más pudo comunicarse con el joven estudiante. "Siempre nos comunicábamos, por ahí tardaba en contestarme, pero siempre estábamos en contacto", concluyó.

Con información de El Ancasti, editada y redactada por un periodista de ADNSUR