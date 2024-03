Personas gestantes podrán vacunarse contra el virus "sincicial" y darle protección a su bebé

A partir del viernes 1 de marzo, se incorporó al calendario de vacunación obligatorio la vacuna contra el virus sincicial. “Esto es muy importante, estamos muy contentos de que se esté incorporando”, valoró Laura Álvarez, directora asociada del Hospital Regional.

Para que todo el mundo lo entienda, -explicó Álvarez- el virus sincicial respiratorio “es el virus que provoca las bronquiolitis en la población pediátrica y esta vacuna es para la población gestante”. Está destinada a la mamá que se encuentra cursando su octavo mes de embarazo, “exactamente entre la semana 32 y 36/6”, indicó.

Y agregó que, “se aplica una sola dosis, y esto da inmunidad, le da protección a esa mamá para que traspase trasplacentariamente y le genere protección a su bebé”. Con esta vacuna, hasta los seis meses están protegidos contra el VCR, que es el virus sincicial respiratorio, y “esto va a generar que tengamos menos casos de bronquiolitis grave en esta población”, consideró.

Una mamá pide que internen a su hijo en el área de salud mental del Hospital Regional y amenaza con encadenarse

“Los bebés chiquitos son los que más sufren esta enfermedad, en los meses que comienzan a transcurrir ahora en el invierno, normalmente los picos se dan en el mes de mayo, hasta el mes de junio, y después esta enfermedad se queda varias meses hasta que pasa el invierno”, señaló. En ese sentido, destacó que es muy importante que toda esta información llegue a las mamás embarazadas y que concurran “a los vacunatorios que son del hospital y a los de todos los centros de salud cercanos a su domicilio para recibir esta vacuna que es gratuita”.

Internaron a una nena de dos años en Comodoro: investigan si se trata de un caso de Síndrome Urémico Hemolítico

CASOS EN EL 2023

Según indicó la médica, se trata “una estrategia nueva que se va a implementar, como una respuesta a un número exagerado de casos que hubo en el país en el año pasado, en el 2023".

“La patología de la bronquiolitis es algo que nos afecta muy fuerte a los pediatras durante todos estos meses, vimos casos muy graves, vimos bebés que se complejizan y la verdad que para nosotros es una alegría que un país tome esta decisión sanitaria de dar una respuesta a esta situación”, valoró Álvarez.

CALENDARIO

La vacuna se aplica desde el 1 de marzo y hasta el 31 de julio, entre las semanas 32 y 36/6 de embarazo.

Es una sola dosis que “genera inmunidad trasplacentaria a partir de los 15 días de aplicada. Y está pensada en estos meses porque tenemos que cubrir a los bebés más chiquitos que van a nacer en este momento donde circulan los virus de las bronquiolitis”, aseguró.

Ataque en Chubut: un hombre fue golpeado y apuñalado afuera de un bar y está internado en Comodoro

Además de esta prevención, resulta conveniente reforzar las otras pautas que también son muy importantes:

🔸 "el lavado de manos en la casa;

🔸 donde hay un bebé chiquito y un nene chiquito, no fumar adentro de nuestras casas, en lo posible abandonar el hábito, pero si no, tomar recaudos como son no fumar adentro de los domicilios y quitarse la prenda cuando uno ingresa a la vivienda;

🔸si tenemos algún adulto o algún nene que está con alguna infección respiratoria, intentar mantenerse alejado y usar tapabocas;

🔸si tenemos un nene que comienza con síntomas, consultar de forma precoz a su pediatra para que esos cuadros no se complejicen y también siempre la lactancia materna que es un protector muy importante para disminuir la cantidad de casos", enumeró.