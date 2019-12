ESTADOS UNIDOS (ADNSUR) - Este jueves 26 de diciembre llega a Netflix la segunda parte de "You", una de las series más exitosas de la plataforma en 2019. Su protagonista, Joe Goldberg (Penn Badgley), dividió las aguas entre el público, que a medida que veía los episodios, iba cambiando su opinión sobre él. Para algunos, un "psicópata" y para otros, un "chico con problemas" que se enamora "fuerte. Joe es tan oscuro como profundo.

En esta segunda temporada, Joe se llamará Will, la primera de muchas nuevas mentiras. Odia Los Ángeles y la frivolidad de sus habitantes. Pero todo cambiará cuando conozca a su nueva víctima, llamada Love (Victoria Pedretti, de "La maldición de Hill House"), y no pueda resistirse a empezar de nuevo. "No es ese simple amor a primera vista que podría haber estado buscando hace un par de años", dijo Caroline Kepnes, autora de la historia, en una entrevista. "Ahora es un tipo diferente, ha pasado por más cosas. Love ve que Joe ha sufrido una gran pérdida, sin conocer los detalles detrás, y lo considera un espíritu libre", explicó.

El actor, conocido por su papel anterior en "Gossip Girl", tuvo el buen tino de aclarar ante los fans de su villano -mayormente adolescentes o muy jóvenes- que, lejos de ser un príncipe azul, se trata de "un asesino". En su cuenta de Twitter rechazó comentarios de chicas que le pedían "por favor, secuéstrame", advirtiendo que Joe no debe ser positivizado, más bien lo contrario: "Es un acosador. Romantizar al personaje es un error".

FUENTE: DIARIO SHOW