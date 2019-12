BUENOS AIRES (ADNSUR) - La miniserie sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman, titulada “El fiscal, la presidenta y el espía”, será estrenada por Netflix el 1 de enero del próximo año.

Así lo informó este viernes la compañía sobre el documental que contará con seis episodios de una hora cada uno y que es dirigido por el británico asentado en Barcelona, Justin Webster. Se trata del mismo que dirigió una biografía sobre Gabriel García Márquez.

El trabajo, que busca echar luz sobre uno de los casos más resonantes de los últimos años, cuenta con el testimonio de la fiscal Viviana Fein; el ex secretario de Inteligencia Oscar Parrilli; la ex esposa de Nisman, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, y el ex espía Antonio “Jaime” Stiuso.

Nisman investigaba el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994, que dejó 85 muertos y más de 300 heridos, y las irregularidades en torno a la investigación.

Tráiler: "El fiscal, la presidenta, el espía"

En ese contexto, el fiscal había pedido el procesamiento de la expresidenta Cristina Kirchner por considerar que encubrió a terroristas sospechosos al alcanzar un acuerdo con Irán.

Sin embargo, horas antes de testificar en la Cámara de Diputados sobre las denuncias, en enero de 2015, fue hallado muerto en su departamento en Puerto Madero.

Su muerte tuvo enorme impacto en el ámbito local e internacional y fueron múltiples la hipótesis sobre el fatal desenlace del fiscal. Si bien la justicia considera que Nisman fue asesinado y descarta la teoría del suicidio, no tiene sospechosos.

El director contó que las investigaciones le tomaron cuatro años. “Queda mucho por saber, solo se ve la punta del iceberg”, expresó en una entrevista y aclaró que el documental deja más preguntas que respuestas.

Más de 1.000 horas de archivos y grabaciones son la base documental de la serie en la que se recogen los testimonios de los principales actores vinculados a un caso que resonó en todo el mundo.

Si bien Webster trata de esclarecer gran parte de la historia con su relato, deja varios interrogantes para que cada uno de ellos abra su propia línea investigación sobre qué pasó con Nisman y cuál fue la verdadera implicancia que llevó a Cristina Kirchner a firmar el memo de entendimiento con Irán. “No todos estarán de acuerdo tras el visionado con algunas hipótesis", advirtió el director.

No es la primera vez que Webster realiza un documental con tintes políticos. Entre ellos se destacan “El fin de ETA” (2017), que narra los hechos previos a la disolución del grupo terrorista; y “Seré asesinado” (2013), que relata la historia del abogado guatemalteco Rodrigo Rosenberg, quien grabó un video antes de ser asesinado por orden del presidente.