Este jueves por la tarde, se llevó a cabo una movilización en el Obelisco de Buenos Aires, donde manifestantes y familiares pidieron por la aparición de Loan.

El nene de 5 años desapareció hace 28 días cuando el 13 de junio fue a un almuerzo familiar en la casa de su abuela, en la provincia de Corrientes. Pese a los operativos de búsqueda, aún no hay resultados positivos.

En ese marco, José Peña padre del menor, se descompuso y tuvo que ser trasladado al hospital en una ambulancia del SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencia). No obstante, las personas convocadas al encuentro realizaron una caminata hasta la Casa Rosada pidiendo por Loan.

“Tengo tres hijos y me duele en el alma esto. Espero todos los días la noticia de que apareció Loan”, señaló una mujer que participó de la marcha.

EL ENCUENTRO DE BULLRICH CON JOSÉ PEÑA

Cabe recordar que durante esta mañana, la ministra de Seguridad de la Nación, mantuvo una reunión con el padre del menor desaparecido.

“Hemos tenido una reunión extensa, donde nosotros como ministerio le mostramos la profundización que tenemos en la investigación con cada detalle”, comenzó diciendo la ministra de Seguridad”, señaló Patricia Bullrich.

Asimismo, recordó que la base de la investigación es no desviarse de lo central, de quienes pueden haber sido los responsables que estaban donde estaba Loan. Esa es nuestra hipótesis y también es no darle a los involucrados ninguna herramienta para desviar la atención. Estamos concentrados y focalizados. Sabemos que nos enteramos tarde, pero nos hacemos cargo y vamos a estar en contacto con los abogados”, señaló Bullrich. "No jugamos con las hipótesis, la investigación la llevan la jueza y los fiscales", aclaró.

Por otra parte, sostuvo que "vamos a reforzar la seguridad, porque acá hay gente que está callando y quiere la impunidad", entonces amenaza. Nosotros lo vamos a cuidar.

Mientras que José, reveló que "nos fue bien, vinimos a pedir el apoyo de ella. Estamos agradecidos a ella porque nos dio su apoyo. Es un momento difícil, por eso estamos acá para que nos apoye. Todos los días es lo mismo".

Por otra parte, habló sobre Loan y dio su presentimiento. "Yo creo que está vivo y sano. El que lo tiene, que me lo devuelva porque todo el mundo está esperándolo, lo queremos encontrar. Van 28 días y lo queremos ver".