Este jueves por la mañana, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se reunió con la familia de Loan. "Hay gente que está callando y quiere impunidad", señaló la funcionaria, tras el encuentro.

Loan Peña, el menor de 5 años se encuentra desaparecido desde el pasado 13 de junio en Corrientes, cuando fue a un almuerzo familiar en casa de su abuela. Sin embargo, a 28 días del hecho, aún no hay resultados positivos.

En tanto, en un encuentro realizado en el Ministerio de Seguridad, en la Ciudad de Buenos Aires, Bullrich se reunió con José Peña padre de Loan, quienes pidieron por su aparición. En tanto, en la reunión, acordaron que habrá un refuerzo de la seguridad para la familia ante amenazas.

“Hemos tenido una reunión extensa, donde nosotros como ministerio le mostramos la profundización que tenemos en la investigación con cada detalle”, comenzó diciendo la ministra de Seguridad.

Asimismo, recordó que “la base de la investigación es no desviarse de lo central, de quienes pueden haber sido los responsables que estaban donde estaba Loan. Esa es nuestra hipótesis y también es no darle a los involucrados ninguna herramienta para desviar la atención. Estamos concentrados y focalizados. Sabemos que nos enteramos tarde, pero nos hacemos cargo y vamos a estar en contacto con los abogados”, señaló Bullrich. "No jugamos con las hipótesis, la investigación la llevan la jueza y los fiscales", aclaró.

Por otra parte, Bullrich se refirió a la situación de la familia y sostuvo que “es difícil”. “José se lleva la convicción de que conocemos a fondo la causa, conocemos cada lugar del terreno y cada personaje. Le hemos mostrado todo y sabe que estamos involucrados a fondo con lo mejor del Ministerio. Ya tiene custodia y si necesita más se la vamos a dar”, agregó.

En tanto, sostuvo que "vamos a reforzar la seguridad, porque acá hay gente que está callando y quiere la impunidad", entonces amenaza. Nosotros lo vamos a cuidar".

“El presidente está esperando que haya un desenlace feliz para esta causa y ahí se va a acercar a su familia. Una familia que ha demostrado su fortaleza y ese va a ser el momento. En plena investigación, el presidente no tiene que contestar con respecto a eso. Esto es una delegación de este Ministerio de Seguridad”, explicó sobre Javier Milei y el contacto con la familia de Loan.

"Uno de los involucrados es el comisario del pueblo. Ese sin duda. De las personas que estaban ahí, el núcleo de esta investigación, están los que tenían poder. Esas personas están calladas y no están hablando. Ahí, hay una posibilidad de que estas personas estén utilizando este poder para amenazar. José, su familia y los abogados tienen atrás todo el poder del Estado Nacional para protegerlos", añadió.

"El resto de la policía de Corrientes que no está involucrada debería hablar. Es mucho más fuerte nuestro poder que el que pueden tener aquellos que se llevaron a Loan. No tiene que ver toda la policía de Corrientes ni el Gobierno. Maciel puede no haber actuado solo y eso está bajo investigación, pero Maciel está preso", explicó.

QUÉ DIJO EL PAPÁ DE LOAN TRAS EL ENCUENTRO CON BULLRICH

"Nos fue bien, vinimos a pedir el apoyo de ella. Estamos agradecidos a ella porque nos dio su apoyo. Es un momento difícil, por eso estamos acá para que nos apoye. Todos los días es lo mismo", explicó el hombre que busca desesperadamente a su hijo de 5 años.

Por otra parte, habló sobre Loan y dio su presentimiento. Yo creo que está vivo y sano. El que lo tiene, que me lo devuelva porque todo el mundo está esperándolo, lo queremos encontrar. Van 28 días y lo queremos ver.