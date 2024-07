Desaparición de Loan: un exfuncionario de Chubut se sumará como perito en el caso

A casi tres semanas de la desaparición de Loan Danilo Peña, el caso que conmociona al país se encuentra en una compleja investigación para dar con su paradero.

En este delicado contexto, este martes se conoció que ex director de Defensa Civil de Chubut, José Mazzei, se sumará como perito de parte por la familia del menor.

En diálogo con Canal 12, Mazzei comentó: "El abogado por parte del padre de José Peña, el doctor Roberto Méndez, se comunicó para que lo empezáramos a asesorar en algunas cuestiones" y agregó "era muy raro como inició el caso, sobre todo las primeras 48 horas, que lamentablemente terminaron desencadenando en una serie de hechos que han complejizado mucho la posterior investigación; más que nada para poder determinar inmediatamente si Loan se encuentra con vida o fue un caso mucho más trágico".

Mazzei, quien previo a su paso por la Defensa Civil colaboró con el Sistema Federal de Búsqueda de Personas y fundó la ONG "Buscar", brindó su visión respecto al desarrollo de los hechos y sus primeros pasos al involucrarse en la investigación: "tratamos de empezar a dar una asesoría en cuanto a algunas medidas que considerábamos que había que tomar, pero fundamentalmente lo que nos preocupaba y nos preocupa mucho, es cómo se embarró la cancha desde el principio por parte de quien ahora está detenido que es el comisario que llevaba a cargo las primeras horas de la investigación, los primeros 5 días".

Sobre el trabajo que realizarán como peritos, Mazzei indicó que "uno considera positivo el trabajo a partir de que se pueden conformar indicios que aporten a la causa, a veces uno puede llegar a la persona que está desaparecida y lamentablemente en otros casos no, pero sí aportar para sostener o descartar hipótesis. Acá justamente lo que estamos tratando de hacer en el caso Loan desde que tomamos intervención, es no descartar ninguna hipótesis e ir conformando indicios que puedan objetivizar pruebas para poder determinar en una primera instancia la desaparición de Loan".

Finalmente, el experto en búsqueda de personas agregó que lo que piden es que se pueda establecer que el cuerpo de Loan no esté fuera de la zona que normalmente un niño de 5 años desaparece, ya que _"no es una zona muy compleja, no es una zona selvática, hay zonas de mucha pradera y hay algunas zonas de monte pero muy reducidas. Lo primero que tenemos que hacer es descartar la hipótesis que Loan se haya perdido, se haya extraviado, que sus restos su cuerpo esté en una zona aledaña al punto cero donde desapareció, y continuar con las hipótesis de un secuestro, con la posterioridad de lo que sea, por trata por fines sexuales, o lo que continúe la búsqueda.