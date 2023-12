Este miércoles se desarrollará en todo el país movilización en contra del “Plan Motosierra” del gobierno de Javier Milei y el ajuste a los trabajadores. En tanto en Comodoro Rivadavia, diversas organizaciones sociales convocaron a una concentración desde las 16 horas en la plaza de la Escuela N°83. Luego, comenzará una marcha a las 18 horas, por el centro de la ciudad.

En este marco, ADNSUR dialogó con Tatiana Dambrauskas, perteneciente al Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) quien explicó el reclamo que se llevará a cabo esta tarde.

“Estamos frente a una movilización que se va a desarrollar en todo el país. Esperamos ser miles y miles en la Plaza de Mayo y en Comodoro, Rivadavia”. Además, reveló que protestarán contra el “Plan Motosierra, que está llevando adelante este Gobierno y contra el protocolo antipiquetes de Bullrich”

“Esta convocatoria surgió desde el movimiento piquetero, desde los sectores desocupados y precarizados, que peor la están pasando. Pero acá el dato que estamos viendo es que cada vez son más los sectores que se suman y que hoy van a salir a movilizar, y muchos de ellos son trabajadores porque hoy la realidad es que no le está alcanzando a nadie. Acá se hizo campaña diciendo que iba a haber un ajuste, que lo iba a pagar la casta y ya van muy poquitos días de gobierno, pero claramente estamos viendo como las medidas están yendo contra los trabajadores, contra los laburantes, como viene pasando en las últimas crisis”, aclaró.

Respecto al protocolo antipiquetes, anunciado por la ministra de Seguridad, Dambrauskas señaló que “no es la primera vez que Patricia Bullrich lo implementa” y “ya lo hizo una vez y fracasó”. “Nosotros confiamos que este protocolo tiene que fracasar porque creo que hay un sentido muy profundo en el pueblo argentino de que luchar no es delito, es algo que incluso, así está establecido desde la Constitución, desde las propias leyes que rigen la vida política del país. Está claro que en una sociedad en democracia, está el derecho a manifestarse y más cuando estamos hablando del derecho a manifestarse de los que menos tienen y que de parte del gobierno se responde con amenazas, con extorsiones. Si salís a manifestarte corta un plan, acá no puede haber ciudadanos de primera y de segunda que tenga derecho a protestar según te guste el color o la protesta que encabeza, ese derecho tiene que estar garantizado para todos y eso es lo que hoy se va a ver en juego a las seis de la tarde en Comodoro y en todo el país, que luchar no es delito. Por eso salimos hoy y para frenar, poner un freno a todas estas políticas antiobreras”, indicó.

Por otra parte, la referente del MST señaló que se caracterizan por llevar a cabo manifestaciones pacíficas y que “vamos a manifestarnos como siempre lo hacemos y poner nuestros reclamos”.

En cuanto al choque de derechos entre manifestarse y la libre circulación, Dambrauskas explicó que “nosotros frente a eso siempre decimos que el derecho a manifestarse tiene que ser el primero de los derechos porque si uno no garantiza ese derecho después, en función de eso, no podés garantizar ninguno de los demás, incluido lógicamente la cuestión de la circulación, que siempre se toma en cuenta que hay vías alternativas donde uno puede circular con una movilización que está convocada con tanta anticipación”.

“Todos sabemos que hoy a las 18 horas va a haber una movilización en el centro de la ciudad y bueno, en función de eso, la respuesta a eso dependerá de las medidas que tomen quienes nos gobiernan, no nosotros que vamos a hacer en definitiva lo que vinimos haciendo siempre, independientemente del color político del gobierno de turno, que es salir a reclamar por los derechos de los trabajadores. Es lo que hoy está en juego y que todavía se va a ver más profundizado porque estamos ahí a la espera del mega decreto que va a encabezar Milei y sabemos que es una reforma laboral y que nos vienen a quitar las indemnizaciones, nos vienen a quitar, tantas conquistas que con tanto esfuerzo hemos logrado los trabajadores, hoy tenemos que estar todos en las calles”, agregó.

Por último, remarcó que en el caso de que se lleven a compañeros detenidos, “vamos a acompañar, como siempre se hace, activar la vía legal para ver qué es lo que ocurre con esa persona que no puede ser detenida, y obviamente la discusión y el llamado a solidaridad, porque no debería ocurrir, estamos hablando de algo que no debería ocurrir bajo ningún punto de vista”.