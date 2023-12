El jefe de la policía de Chubut, Andrés García habló sobre la convocatoria de organizaciones sociales a marchar este miércoles en distintas ciudades del país y la implementación del protocolo “antipiquete”.

“Cortar una ruta no se puede, y cortar una calle no se puede sin dejar una vía alternativa. Es un delito en flagrancia, y la policía tiene que actuar en consecuencia, con este nuevo protocolo o sin él”, dijo.

Y sostuvo - en diálogo con Cadena Tiempo - que “un derecho no puede pasar sobre el derecho a los demás”, y señaló que ”siempre el primer paso es el diálogo para tratar de llegar a un entendimiento de que esto tiene que ser así”.

Por su parte, el ministro de Seguridad del Chubut, Héctor Iturrioz, sostuvo que el protocolo tiende a resguardar “el derecho del inocente que tiene derecho a transitar que no legisla ni toma medidas de gobierno, y no dispone medidas económicos financieras ni tiene ninguna injerencia a los destinos del país”.

“Puede ser un fletero un albañil que va a ganar si la diaria y hay gente a la que no le importa nada el futuro o el hambre de esa familia. Todos tienen derecho a reclamar pero respetemos a los demás”, agregó en rueda de prensa.

"Si yo tengo un sueldo y no voy a trabajar (me descontarán o no) pero no le puedo coartar la libertad de tránsito de trabajo una persona que tiene que ganarse el sustento diario parece que acá lo único que importa son los asalariados",cuestionó.

OPERATIVO EN COMODORO

El segundo jefe de la Unidad Regional de Comodoro, Raúl Jones, detalló a ADNSUR que el operativo previsto contará con un total de 80 efectivos distribuidos en sectores del centro y microcentro, además de los grupos especiales agrupados por si hiciera falta que intervengan.

“No me puedo anticipar a lo que puede suceder en un futuro cercano. Nuestro trabajo va a ser netamente preventivo”, respondió ante la consulta de activar el protocolo antipiquete en la ciudad petrolera.

No obstante, el comisario adelantó que “vamos a tratar de dialogar con los responsables para hacerles saber cuál va a ser nuestro trabajo y cuáles las consecuencias que pueden llegar a haber si hay un corte de ruta”.

En caso de que haya corte total de las calles y como se intervendrá desde la policía, Jones aseguró que en ese caso “vamos a trabajar ahí sobre esa cuestión para tratar de destrabarlo lo más rápido posible y que no se vea afectada la comunidad en general”.

“Yo no puedo anticipar algo que no sé si puede llegar a ocurrir, pero en caso de ser así, seguramente vamos a tratar de identificarlos”, dijo sobre personas que corten el tránsito.

Finalmente, el jefe policial recordó que la convocatoria a movilización es para las 18 horas y por eso, solicitó a la población que tengan en cuenta esta situación en caso de tener que venir al centro.