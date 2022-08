Moria Casán intercedió cuando Rocío Quiroz sufrió la voladura del techo de su casa a raíz de un temporal y le consiguió una donación millonaria de parte del abogado Gerardo Sánchez Ibarra para que afronte la reconstrucción. Sin embargo, la historia no terminó de la mejor manera ya que la reconocida cantante aseguró que fue estafada por el letrado.

Posteriormente, un cronista de LAM (América) buscó la palabra de la diva y este motivo no le gustó nada a la artista,quien no ocultó su malestar cuando le preguntaron sobre Sánchez Ibarra. “No tengo la menor idea. Yo no lo conozco”, inició.

“Un chico me llamó mientras yo estaba en el jurado del ‘Cantando’ y me hizo el nexo. Me dijo ‘hay un señor que se ofrece a hacerle la casa a Rocío’”, explicó sobre el vínculo con el representante legal. También aseguró que ella le ofreció su propia casa a la cantante para que pase una noche y que no se desligó de la situación: “Enseguida se pusieron de acuerdo, yo seguí el proceso hasta que él le dio un millón de pesos en materiales. Estuve atenta al caso hasta que todo llegó a Chascomús. Qué pasó entre ellos después, yo no tengo la menor idea”, agregó.

“Me parece de mala leche que estén todo el tiempo pensando que yo lo presenté. Yo no presenté a nadie. ¡Me parece lamentable! Yo solamente hice un favor. Basta, no me rompan más las pelotas y busquen mugre en otro lado que acá no la van a encontrar”, terminó furiosa.

Según informó la periodista Estefanía Berardi, Rocío Quiroz se sintió engañada por Gerardo Sánchez Ibarra tras algunas situaciones posteriores a la donación.

“Lo que me dice el marido de Rocío es que parecía una persona superbuena, divina, Por eso es que empezaron a charlar y a crear una relación personal. Este hombre, Ibarra, le preguntó al marido de Rocío a qué se dedicaba. Como Etchepare le dijo que vendía autos, Ibarra le ofreció hacer un negocio con autos que él tenía y llevarse una comisión", indicó.

“Necesitaba cinco mil dólares y, como había confianza, Eduardo se los dio. La plata es de la familia. Lo que me dice Eduardo es ‘yo le di la plata porque tenía sus autos y no me podía estafar’. La segunda vez que le pidió plata prestada fue para saldar unos cheques por una pauta en el programa de Mirtha Legrand por siete mil dólares”, agregó la periodista.

Por último, Ibarra empezó a reclamar su dinero: “El abogado comenzó con las excusas y en un momento lo bloqueó, se fugó y ahora está en Italia. En total, son 65 mil dólares que le estafó a la familia de Rocío Quiroz”.