Javier Milei habló a tres días del ballotage de este domingo 19 de noviembre donde se enfrentará a Sergio Massa e hizo mención de parte del apoyo de Juntos por el Cambio pensando en dar vuelta la elección.

El candidato a presidente de La Libertad Avanza estuvo en el canal Todo Noticias y dejó varios títulos importantes de cara al fin de semana. “Con Mauricio Macri y Patricia Bullrich tenemos un 90% de coincidencias”, reconoció, con un nuevo guiño hacia ambos dirigentes.

En esta sintonía, también fue consultado por las declaraciones de su diputada electa, Lilia Lemoine, que tuvo un cruce con un medio público al que dijo que iba a privatizarlo si Milei llegaba al poder. “Los medios estatales tienen que ser privatizados, son usados como mecanismos de propaganda”, afirmó.

En otras palabras hizo eco de los comunicados que emitieron los clubes de fútbol del país al rechazar lo que sería una de sus ideas. “Es falso, dije que se tendría que abrir la posibilidad de tener una suerte de Manchester City en la Argentina, ¿qué tiene de malo? ¿en qué afecta a las otras instituciones? No obligo a nadie. En los clubes de fútbol tiene que haber distintos esquemas societarios”, destacó.

Otro de los planteos fue que el libertario acusó a Massa de haber utilizado los recursos del Estado para ‘espiarlo’. “Me tiró tres carpetazos en el debate. No me sorprende, porque es un modus operandi del kirchnerismo. Sacó el tema de la pasantía del Banco Central, y lo que menos se imaginó es que soy una persona autocrítica. En esa pasantía no pude integrarme bien. Si hubiera sido una persona que tiene el ego en la estratósfera, hubiera sido un golpe duro”, reconoció.

Por último, adelantó que revelará a su ministro de Economía si este 19 de noviembre es elegido por la mayoría de los argentinos: “lo voy a anunciar si soy presidente”.