¿En qué invertir si gana Massa? ¿Y si gana Milei? Lo que pasará con el dólar y tus depósitos en pesos

Las chances para la elección del próximo domingo están parejas y los dos candidatos a Presidente representan definiciones diferenciadas desde el punto de vista económico, más allá de que ambos son definidos por especialistas como “pro mercado”. Los ahorristas y pequeños inversores se preguntan: ¿qué hacer para tomar precauciones? ¿Qué cambia si gana uno u otro?

Los mismos interrogantes fueron planteados por el canal de youtube Inverarg, del asesor financiero Ariel Mamaní, quien elaboró sendos videos con las mismas preguntas para un experto en mercados, que presentó opciones sobre qué esperar según se crea que va a ganar Sergio Massa o Javier Milei.

Con la aclaración de que no busca opinar políticamente por uno u otro, sino explorar el tipo de decisiones y contextos económicos que podrían esperarse en cada uno de los de los escenarios tras el 19 de noviembre, el analista dialogó con Juan Manuel Carnevale, experto en mercados financieros y director de I360 Report.

PRIMER ESCENARIO: QUÉ PASARÁ CON EL DÓLAR OFICIAL SI GANA MASSA

Con el propósito de sugerir alternativas de inversión o ahorro de acuerdo a lo que cada un crea que va a ocurrir en el balotaje, independientemente de lo que cada uno crea, ambos analistas dialogaron para describir los hipotéticos escenarios que surgirían a partir del triunfo de uno u otro.

“Es muy probable que si gana Massa, Argentina tenga problemas a corto plazo con el FMI –respondió Carnevale-. El país ha estado incumpliendo los acuerdos firmados por Guzmán para el tercer y cuarto trimestre de este año. Esto podría generar ruido en los bonos nominados en dólares”. Si querés ver el video, click a continuación:

¿Qué pasará con el dólar? “Massa tratará de mantener controlados los dólares. Es probable que el dólar oficial suba mucho menos con Massa que con Milei”, advirtió. Al mismo tiempo, vaticinó que es probable que “veamos una subida importante de la inflación bajo el gobierno de Massa”.

Con ese resultado, dijo el experto, “se mantendrían estables los dólares libres y lo que más subirá son los bonos que ajustan por inflación. Por otro lado, los bancos probablemente subirán porque hay menos chances de un corralito, pero las acciones estarán más frenadas o contenidas que si ganara Milei. Esto se debe a que el desdoblamiento cambiario y los cepos terminan jugando en contra de las acciones argentinas”.

Ante una nueva pregunta vinculada al dólar oficial, el experto respondió lo siguiente:

“Es probable que el dólar oficial tenga un salto mucho menor al que espera el mercado y menor al que puede tener con Milei. El FMI ha estado pidiendo a Argentina que se produzca una unificación cambiaria sin levantar el cepo. Esto significa que debería haber un solo dólar, pero no será para que todos lo puedan comprar. Se podría fijar en $600 u $800, pero no podrás ir a comprar con tus pesos, sino para cuestiones financieras o de exportación”.

Carnevale insistió en que Massa es de la idea de que hay que apreciar al peso y retrasar al dólar. “Una vez que tengamos acuerdo con el FMI, es probable que el dólar se vaya retrasando para que el peso se aprecie. El esquema que tiene Massa en su cabeza es con un dólar estable y un peso apreciándose”.

Del mismo modo, el experto detalló que bancos importantes, como Goldman Sachs y Bank of America, han dicho a sus inversores que el dólar en Argentina debería estar a $700 el 31 de diciembre de 2023. “Tengan esto como referencia porque estos bancos suelen tener información del FMI”, acotó.

“¿Podría haber corralito, o corralón o plan Bonex?”, fue otra de las preguntas del yotuber:

“Si gana Massa, no veo ninguna de esas posibilidades, ni de reperfilamiento de deuda ni otras rarezas para incumplir contratos. Massa puede tener un millón de defectos, pero cumple contratos internacionales y locales. Esto significa que va a seguir con plazos fijos y a las Leliqs las va a ir achicando de a poco. Dejará de pedir dinero al Banco Central y éste le devolverá ese dinero a los bancos para que le presten a empresas y de esa forma, se van a desinflar las Leliqs.

OPCIONES DE INVERSIÓN CON MASSA PRESIDENTE

En base a esa proyección, Carnevale sugirió a quienes crean que va a ganar Massa, apostar por bonos ajustados por inflación, ya que “serán los grandes ganadores a corto plazo”. Por otro lado, indicó, también van a subir las operatorias con bancos, porque habrá menos chance de un ‘corralito’ sobre los plazos fijos en pesos, “pero las acciones van a estar más frenadas o contenidas que si ganara Milei –comparó-, porque este desdoblamiento cambiario y los cepos terminan jugando en contra de las acciones argentinas”.

De todos modos, aclaró que ese período se mantendrá hasta que el hipotético presidente genere más confianza en aquellos sectores que lo vinculan con el kirchnerismo duro:

“Una vez que Massa comience a tomar medidas, será el momento de invertir en acciones y, probablemente en febrero o marzo, en bonos que ajustan por inflación, que podrían tener un recorrido alcista en los siguientes 12 meses”.

Los bonos nominados en dólares, remarcó el especialista, van a tardar en subir, “siempre asumiendo tensión con el FMI, con el que hay que llegar a un nuevo acuerdo, lo cual no es tema menor. Y si alguien quiere especular con el dólar futuro, apostando a la suba del tipo de cambio oficial, ojo porque puede perder mucha plata”, alertó.

En definitiva, concluyó Carnevale, con Massa presidente se mantendría una tendencia similar a la actual en materia financiera, con una tendencia de baja de acciones y bonos en dólares ante la chance de que Massa gane la Presidencia. “Esa tendencia se mantendría en los primeros meses, hasta que empiecen las primeras medidas que reflejen, como yo creo, que en realidad Massa es pro mercado”.

SEGUNDO ESCENARIO: CON MILEI PRESIDENTE, EL DÓLAR SUBIRÍA MÁS FUERTE

Carnevale también proyectó qué podría pasar en materia financiera en caso que Javier Milei resulte electo presidente.

“Para quienes crean que Milei va a ser el próximo presidente, deberían dolarizar sus carteras, incluso antes de las elecciones –sugirió-, porque después es probable que sea tarde. Los únicos activos que van a subir son los dolarizados”. El video completo del análisis sobre Milei, a continuación:

El experto planteó dos diferencias centrales en relación a Massa. Una sería la velocidad e intensidad con la que subiría el tipo de cambio oficial, totalmente liberado.

“Con Javier Milei como presidente, el dólar será liberado el primer día, lo que significa que el tipo de cambio podría llegar a $1.300 ó $1.400. Habría un período muy duro al principio, con mucha inflación en el primer año, o año y medio”. Sin embargo, añadió, el libertario plantea una solución definitiva para la inflación: “volver a una convertibilidad o directamente dolarizar la economía”, explicó.

“Lo que plantea Milei es muy agresivo de corto plazo, pero de cara a futuro es una solución de cuajo. Hay que ver si tiene por un lado los votos en el Congreso, para impulsar este tipo de leyes y por otro lado si tiene el apoyo internacional para ‘aguantar los trapos’ en el primer año”, evaluó.

En segundo lugar, se apreciarían fuertemente los bonos en dólares, pero a diferencia del escenario anterior, retrocederían fuertemente los bonos en pesos, ajustados por inflación:

“A partir del 20 de noviembre, Milei hará todo lo necesario para cumplir con los contratos existentes con deuda soberana nominada en dólares –anticipó-. Va a pagar los bonos en dólares (AL y GD), pero los que ajustan por inflación, probablemente los quiera cambiar por bonos en dólares pero a largo plazo”.

En ese plano, Carnevale vacticinó que crecerían fuerte las empresas del sector energético y exportador, entre las que mencionó Aluar y Cresud, como también a compañías petroleras.

QUÉ PASARÁ CON LOS DEPÓSITOS EN PESOS

Otra proyección realizada por el experto es qué podría pasar con los plazos fijos durante una eventual presidencia de Javier Milei, a partir de sus anuncios o propuestas de campaña.

“Los depósitos en pesos probablemente sean cambiados por dólares, como dice él, con una solución de mercado, con el precio que haya en ese momento. Veo probable que reperfile toda la deuda que ajusta por inflación y la que ajusta por dólar link, por un bono nominado en dólares pero por un plazo largo, como mínimo a 5 ó 10 años. Ahí sí veo un riesgo sobre los bonos en pesos emitidos por el gobierno”, advirtió.

Ante la consulta de si con Milei hay riesgo de ‘plan Bonex’ o ‘corralito’ sobre los depósitos en pesos, Carnevale respondió que dependerá mucho del comportamiento de los ahorristas:

Para que haya corralito tiene que haber una corrida de depósitos en pesos. Lo que va a hacer Milei es cambiar los depósitos en pesos por dólares y esa es la parte donde la gente va a sufrir, porque te dicen ‘mañana te cambio un dólar por cada 1.000 pesos tuyos”, graficó el analista, recordando que antes mencionó que ese cambio no sería por dólar billete, sin por un bono a 5 ó 10 años.

De todos modos, insistió en que la situación podría desbordarse “si la gente se asusta y sale corriendo a retirar sus depósitos antes del 10 de diciembre”, por lo que el ‘corralito’ lo terminaría imponiendo la actual conducción del Banco Central, ya que no estaría en condiciones de responder a toda la demanda junta.

“Si no pasara eso, Milei va a cambiar los pesos por bonos en dólares, empezando el camino hacia la dolarización”, proyectó.

EN QUÉ INVERTIR CON MILEI PRESIDENTE

En resumen, para el analista de mercado, quienes piensan que ganará Milei deberían buscar el modo de dolarizar sus ahorros. “Y la forma que tenés de dolarizarte es con riesgo argentino, que puede ser comprando bonos. O con riesgo argentino privado, comprando acciones energéticas.O con riesgo de empresas norteamericanas, a través de la compra de CEDEARs”, sugirió.

“Lo mejor que podemos comprar a partir del 20 de noviembre (si gana Milei) es justamente todo lo que sea deuda argentina nominada en dólares, pero ojo, no la de pesos. Va a ser cumplida y respetada la deuda en dólares y ahí tenemos oportunidad”, insistió.

En el caso puntual de las acciones argentinas, detalló que los sectores que mejor rendirán con Mieli son el energético (va a andar bien con cualquiera que gane, aclaró), mientras que el dólar alto que se impondrá desde el principio favorecerá largamente a los sectores exportadores.

“Luego en la medida que la moneda local empiece a atrasar, ahí veremos cómo armamos la cartera”, advirtió. Suba de bonos nominados en dólares, suba de acciones pero no como se vería con Massa.

Carnevale apuntó también que el sector bancario no sería viable para la inversión, ya que la mirada de Milei se basa en la teoría de ‘la banca Simon’, según refirió. “Esto significa que el banco Central no tiene que ayudar a los bancos comerciales y los que tengan un problema, van a quebrar. Bancos no, bonos sí”, concluyó.