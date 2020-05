RAWSON (ADNSUR) - Martín De los Ríos fue internado el pasado 22 de marzo en Buenos Aires, luego de que le diagnosticaran coronavirus tras regresar de un viaje por Europa. Fue el primer chubutense positivo de covid-19 fuera de la provincia.

El hombre es apoderado de la empresa Transporte Bahía de Rawson. Recibió el alta definitiva el 25 de abril pasado y luego de 11 días, este martes regresó a Chubut. “El Covid-19 puso en riesgo mi vida y hace que uno empiece a ver las cosas de otra manera”, dijo. Y señaló que toda esta situación vivida “me ha provocado cambios y ver las cosas de otra manera. Tenía ganas de volver a Rawson, seguir trabajando y participando en el club que tanto quiero”. De los Ríos es exjugador de rugby y entrenador en Bigornia.

Martín recibió el alta el 25 de abril: “Estoy muy bien. Fue más de un mes de recuperación. Lo único que me faltaba era solucionar el tema de la neumonía que me había provocado el Covid-19. A partir de ahí, intenté ver por qué medio podía regresar. Tenía una reserva en Aerolíneas Argentinas que se pudo concretar gracias al trabajo de la línea”, manifestó.



Asimismo, afirmó que fueron duros los síntomas que sintió durante la enfermedad. Y desde la experiencia, aconsejó no subestimar lo que sucede y seguir respetando las medidas. “Lo que más me asustó fue el dolor de cuerpo que tuve. Aquel que conoce el rugby, era como formar diez scrum seguidos y de forma continuada. Era terrible el dolor de cuerpo que tenía. Pero siempre tranquilo por la contención médica que tuve”, dijo a FM Cadena Tiempo.

Y aseguró que “me tocó escuchar situaciones más graves que la mía en el contexto que yo me estaba moviendo. Ahora, conociendo esto, puedo pedirle a todos que se cuiden, por ellos y los que tienen al lado. Lo importante no es solo pensar en uno sino también en el prójimo”.