Según un relevamiento de la Cámara de Comercio, y con un enfoque interanual, comerciantes de Comodoro Rivadavia registran un año de caída en la actividad económica.

En diálogo con Sebastián Aguirre, presidente de la Cámara de Comercio, confirmó a ADNSUR que “en los últimos tres meses el parate ha sido aún mayor, con números porcentuales más altos de lo que venía siendo”. En medio de un contexto recesivo que “se mezcla con un combo casi fatal para muchos, con aumento de los costos fijos de manera exorbitante y con caída de venta”, y anticipó que “el escenario no es demasiado bueno, ni ahora ni hacia adelante, por lo menos en el corto plazo”, indicó.

¿HAY CIERRE DE COMERCIOS?

De acuerdo a lo que informó Aguirre, desde la Cámara de Comercio “no tienen un indicador” de cierre de comercios, más allá de algunos comentarios.

En ese marco, explicó “no hemos tenido bajas de asociados por cese de actividad en el último tiempo, sí entiendo que hay muchos comercios que están en alguna situación relativamente precaria. Estimo que tendrán que hacer una evaluación acerca de si continúan con sus respectivas actividades o cierran definitivamente”.

Al respecto, ejemplificó: “Cuando vos tenés un comercio funcionando, con equipamiento, con mercadería, y tenés que indemnifizar a la gente que tenés trabajando con vos y todo, haces la evaluación de si es el momento conveniente para cerrar o no. Si podés afrontar esos pagos, si tenés que liquidar parte de tu stock o de tu mobiliario, entonces es difícil. No es un paso que se da de un día para el otro, sino que son una decisión meditada, pensada”, señaló.

Asimismo, consideró que “con el tema de los servicios, impuestos, no tenés manera de escaparlos, más allá de las audiencias que no son vinculantes, la realidad es que la sensación que tenemos que esas son decisiones tomadas y los aumentos vienen y hay que asumirlo como tal”, y explicó que “no podés prescindir de la luz ni del gas, ni de los teléfonos. Todas esas cosas vienen subiendo, más el costo de los fletes, que la incidencia del aumento del combustible es directamente del proporcional. Es una sumatoria de cosas que hacen que uno evalúe todos los días la conveniencia y la pertinencia de seguir en una actividad o no, hasta ahora todos los comerciantes somos optimistas”, sostuvo.

VUELTA A CLASES

Las escuelas retomar las clases y eso repercutió casi directamente en el rubro de indumentaria -que si bien tuvo una caída respecto a la venta de vestimenta en general-, “por otro lado hubo una cierta compensación, siempre mirando el número macro, con el inicio de clases”, valoró Aguirre.

Ante este panorama, “se movilizó un poquito la economía en esos rubros y algo compensa. Sabemos que está caído el patentamiento de autos. Hablando de números más grandes, los supermercados arrojan resultados malos con tres meses de caída consecutiva, los shopping también y lo que nosotros vemos es que todos esos números que manejan las cadenas, en los comercios de proximidad son todavía más altos, la caída es marcada”, concluyó.