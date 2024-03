La carne subió un 15% en las últimas semanas: ¿A cuánto se venden los cortes más populares en Comodoro?

Independientemente de los indicadores de inflación, que en febrero trajeron una merma desde el punto de vista estadístico, hay productos de la canasta alimentaria que no dejan de subir. En la última semana, la carne tuvo una suba del 15% promedio, según detalló Danta Jurado, desde Frigorífico Patagonia, ante la consulta de ADNSUR.

Según explicó, los productores aseguran que el precio estaba bajo frente a la suba del maíz, además de que este año habrá una baja importante en la cantidad de terneros. "Vamos a tener un millón y medio menos de terneros este año, por la sequía del año pasado. Más lo que se está exportando, ahí vienen los aumentos de precios, porque lo que no se vende en el mercado interno lo colocan afuera, que es más rentable que el mercado interno", aseguró.

LA CAÍDA DE VENTAS ¿PODRÍA VOLVER PARA ATRÁS EL AUMENTO?

"Esta semana volvió a subir el precio, pero está muy estancada la venta, así que no sé si no van a volver para atrás -anticipó-. Ya veníamos con una baja de ventas de un 40% en el año, pero con este nuevo aumento se frenó un poco más. La gente no tiene bolsillo para comer carne".

La probabilidad de que el precio tenga un retroceso no es lejana, porque ya pasó en otros momentos donde hay un salto y luego se reacomoda ante la baja de ventas, para estabilizarse a un ritmo más cercano a la inflación mensual. O bien aparecen ofertas en el final del mes, que es cuando cae fuerte el poder adquisitivo. La carne para milanesa $8.000 a $8.500.

"Se puede conseguir a menor precio, pero la carne buena no baja de $8.000 -indicó-. El asado no existe más, anda en alrededor de $9.500 y nos está sobrando. El vacío, lo mismo".

El comerciante reconoció que la semana próxima tendrá que haber reducciones y ofertas, "estamos stockeando la carne y eso no sirve, porque después tenemos todos los pagos amontonados", refirió. De todos modos, insistió en que la semana próxima seguramente habrá ofertas porque la mayoría de la gente no tiene 'bolsillo' para comprar carne.

"Lo que más se está vendiendo es pollo y carne picada", indicó, para dar referencias de productos que parten desde el orden de los $3.000 y $5.500 por kilo, respectivamente. Entre los cortes más económicos aparecen la aguja y paleta por $5.500 ,y la tapa de asado a $6.500.

EN UN SUPERMERCADO, EL VACÍO Y LA COLITA DE CUADRIL PUEDEN SUPERAR LOS $15.000 Y $17.000

La carne de cerdo, por otra parte, presenta promociones en cadenas de supermercados, con valores de $5.000 para el carré y $5.800 para la bondiola, que suelen ser cortes sabrosos y de excelente calidad. Por fuera de las ofertas, en una cadena de super local ofrecen el vacío de primera calidad en $12.400, aunque al parecer se trata de una 'rebaja', ya que en el sitio online aparece tachado el precio 'real', de $15.400 por kilo.

De todos modos, en la misma cadena suelen sacar ofertas con ese mismo corte a mitad de esos valores, lo que puede ocurrir en la última semana del mes. La colita de cuadril se oferta en $12.800, aunque sobre un precio 'real' de $17.700, mientras que el peceto aparece a $10.700, con un precio anterior de $13.800.