Taxista de Comodoro han declarado la emergencia en el sistema de transporte y piden que se trate de manera urgente el proyecto que presentaron en el Concejo Deliberante.

En diálogo con ADNSUR, Fernando Paredes, referente de los taxistas de Comodoro, explicó que aguardan respuestas. “Este mes tenemos la desinfección de los autos, que cada tres meses nos controlan y -tanto los gastos administrativos como los operativos del vehículo- hay un 40% o 50% de choferes que no se pueden presentar”, señaló.

Esto sucede debido a que no pueden cubrir los gastos. "Por ahí no te pueden cambiar un parabrisas, que tiene una línea, quizás un paragolpe tiene una rayadura y no lo pueden arreglar por los costos", comentó.

Y agregó en relación al servicio de uber, “al lado de él ve que hay un vehículo del año 80' o 90' y está haciendo el mismo servicio”.

Tarifas del transporte público en Chubut: "Hacemos las proyecciones sin tener en cuenta los subsidios de Nación"

COSTOS DE DESINFECCIÓN

Respecto a los controles trimestrales, Paredes sostiene que “no están en contra”, sólo que “ciertos costos requieren dinero con el que hoy en día los taxistas no cuentan”, indicó.

“Eso es un punto que también ingresó a la Municipalidad, como pedido de exhimición del 50% en todo lo que respecta a los costos que tenemos nosotros, porque es un servicio público”.

Hoy en día, un chófer que trabaja de ocho a diez ahoras, por mes está recaudando “menos de $300.000”, explicó. Y por este motivo, “hay muchísimos que ya dejaron la actividad porque no les rendía”.

Reclaman por el transporte escolar para la Escuela de Astra

“Estamos recaudando muy poca plata, se están juntando de 6 a 7 mil pesos, con lo que uno sabe lo que cuesta el día a día en Comodoro Rivadavia. Lamentablemente están desapareciendo los choferes. Ya están desapareciendo muchos taxis, de licencias que no pueden arreglar los vehículos, que no pueden mantener la carga tributaria”, mencionó.

EL CONFLICTO CON LOS UBER

En este momento -relató Paredess- “un taxista al lado de un vehículo oficial vio que se le ocupó con un auto particular con pasajeros atrás suyo, entonces hay una bronca generalizada que no te podés imaginar de parte de los compañeros, ya es el colmo directamente”, comentó.

"Lo pudimos sostener hasta ahora, este es el momento de saber si el Concejo Deliberante y el Municipio de la ciudad acompaña a los taxis. Somos un prestador de servicios del municipio y vamos a ver realmente si están del lado de lo que es el servicio público del taxi. Nosotros siempre nos manejamos de forma pacífica, pero ante todo esto, hoy en día vemos que se puede frenar cada vez menos, entonces va a llegar a un momento de mayores problemáticas en el centro, refirió respecto a la tensión con los choferes de Uber.